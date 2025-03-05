Трамп вперше виступив перед Конгресом з моменту інавгурації. У промові політик заявив, що Департамент урядової ефективності США (DOGE), який очолює Маск, виявив державні витрати адміністрації Байдена у розмірі "8 мільйонів доларів на те, щоб зробити мишей трансгендерними, передає 24 Канал із посиланням на CNN.

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Трамп вкотре збрехав

Журналісти CNN викрили брехню президента. Вони нагадали, що у період з 2021 по 2022 фінансовий рік Національний інститут охорони здоров'я виділив загальну суму 477 121 доларів США на три проєкти, які передбачали застосування фемінізуючої гормональної терапії мавпам, щоб зрозуміти, як це може вплинути на їхню імунну систему та зробити їх більш сприйнятливими до ВІЛ.

Довідка: Фемінізуюча гормональна терапія – це терапія, що підтверджує гендерну ознаку, яка використовується для блокування впливу чоловічого гормону тестостерону та сприяння розвитку жіночих рис серед трансгендерних жінок.

Згідно з одним дослідженням 2013 року в 15 країнах, зокрема у США, трансгендерні жінки майже в 50 разів частіше інфікуються ВІЛ, ніж інші дорослі.

"Незрозуміло, звідки взялася цифра в 8 мільйонів доларів та чому Трамп посилався на дослідження на мишах, а не на мавпах", – зазначає видання.

Нагадаємо, що Дональд Трамп зробив щонайменше 9 неправдивих заяв на мітингу у Вашингтоні, зокрема щодо виборів 2020 року, міграції та військової техніки.

До слова, у промові в Конгресі Трамп зробив низку заяв про Україну. Зокрема, він розповів, що отримав від президента Зеленського важливий месендж щодо готовності Києва до миру.