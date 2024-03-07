Трамп вызвал Байдена на дебаты: как отреагировал действующий президент США

Экс-президент США и действующий кандидат на этот пост Дональд Трамп сделал резонансное заявление. Он вызвал Джо Байдена на дебаты перед выборами, которые состоятся в ноябре 2024 года.

Напомним то, что политик и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли заявила, что покидает гонку на пост президента США. Она была единственной соперницей Дональда Трампа в предвыборной президентской кампании Республиканской партии.

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Трамп вызвал Байдена на дебаты

Бывший президент Соединенных Штатов вызвал на дебаты Джо Байдена, несмотря на то, что ранее сам уклонялся от ряда республиканских праймериз.

Для блага нашей страны важно, чтобы мы с Джо Байденом обсуждали вопросы, которые являются жизненно важными для США и ее граждан. Я призываю к проведению дебатов в любое время, в любом месте, в любом месте,

– заявил Трамп.

Впрочем, Байден сказал журналистам, что господину Трампу "больше нечем заняться".

Ну, на его месте я бы тоже хотел поспорить с собой,

– добавил действующий президент США.

Заметим, что за во время избирательной кампании он ранее уклонился от пяти дебатов со своими политическими оппонентами.

Трамп не участвовал в подобных мероприятиях, что вызвало критику со стороны бывшего кандидата Криса Кристи, который в своей рекламе назвал Трампа "курицей и неудачником".

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