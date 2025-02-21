После скандальных заявлений Дональда Трампа об Украине и ее президенте в The New York Post вышла статья, в которой американскому президенту подробно растолковали 10 основных фактов о полномасштабной войне. В частности, напомнили, кто является настоящим диктатором.

Дональд Трамп позволил себе назвать Владимира Зеленского "диктатором". Тогда новый выпуск NYT вышел с обложкой, на которой изображен Путин и надпись: "Это диктатор", передает 24 Канал.

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Что Трамп не хочет замечать о войне в Украине

Прежде всего, президенту США следует осознать, что войну начал диктатор Путин, а не Владимир Зеленский. Это произошло в феврале 2022 года. Нет никакого оправдания этому нападению.

Россия стремится захватить Украину, которая является международно признанным суверенным государством. Путин вторгся с надеждой поглотить страну целиком. Зато Украина абсолютно не имеет территориальных амбиций в отношении России.

Среди множества нарушений и военных преступлений, совершенных армией Путина, является похищение около 20 000 украинских детей. Кто хочет жить в мире, где сильные могут просто поглощать слабых и похищать тысячи маленьких детей? Почему США не поставили освобождение этих детей на первое место в своих требованиях во время переговоров?

– справедливо спрашивают журналисты.

Украина борется за свою независимость. Большинство украинцев не хотят быть частью России. Они не хотят, чтобы ими руководили из Москвы. Абсолютное большинство хочет жить в независимой, суверенной стране, которая определяет свое собственное будущее.

Украинцы не являются россиянами. Украинцы и россияне – это не "один народ – единое целое", как написал Путин в своем эссе 2021 года. Он также просто врет, когда утверждает, что "современная Украина – это полностью продукт советской эпохи". Украинцы и россияне – это две отдельные этнические группы. Они говорят на разных языках и имеют разные истории.

Путин – диктатор. Он правит Россией железной рукой КГБ с 1999 года. Он безжалостно подавлял независимые СМИ, отменил свободные и справедливые выборы, уничтожил гражданское общество и убивал своих политических оппонентов. И не только внутри России, но и по всему миру. Люди, которые живут в России и выражают любое оппозиционное отношение к войне, попадают в тюрьму.

Зеленский не является диктатором. Он выиграл президентские выборы 2019 года, которые были относительно свободными и справедливыми. Его нынешний рейтинг поддержки составляет 57%, а не 4%, как утверждал Трамп.

В отличие от России, в Украине есть яркие независимые СМИ, которые привлекают правительство к ответственности. Многие украинцы свободно критикуют действия правительства во время войны.

Россия не является другом США. Это вражеская ядерная держава, которая ненавидит американское могущество и мир, который построили США. Она имеет все более тесные отношения с Китаем, Ираном и Северной Кореей. На самом деле все ее главные друзья – это страны, которые являются самыми большими врагами Америки.

Украина – друг США. Украина хочет быть частью мирового порядка, возглавляемого Америкой. Ее народ и правительство глубоко проамериканские.

Путину нельзя доверять. Это не просто утверждение факта. Это также то, с чем согласны 81% американских избирателей. Путин вторгся в несколько стран, нарушив все международные соглашения. Он вмешивался в выборы своих ближайших соседей. Он нарушил международные соглашения, в частности Договор об уничтожении ракет средней и меньшей дальности с США.

Американская помощь Украине не пропадает зря. Около 58 миллиардов долларов из 183 миллиардов долларов помощи Украине было потрачено в США. Это деньги, которые принесли пользу американским работникам и индустриям.

Война также ослабила армию одного из самых деспотичных режимов в мире и уменьшила их угрозу не только для Европы, но и для Америки, без единого погибшего американского солдата.

К слову, Трампа трудно назвать правдолюбом. Он доказывал и раньше, что презирает факты и создает собственный мир, в котором все, как ему хочется. Так, на митинге перед инаугурацией президент несколько раз бесстыдно соврал и не покраснел.