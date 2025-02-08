"Джо, ты уволен": Трамп аннулировал допуск Байдена к секретным данным
Президент США Дональд Трамп аннулировал допуск своего предшественника Джо Байдена к секретной информации. Он аргументировал это тем, что бывший американский лидер имеет проблемы с памятью и ему нельзя доверять конфиденциальную информацию.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Дональда Трампа в соцсети Truth Social.
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Почему Байдена лишили доступа к секретной информации
Трамп сообщил, что убрал Байдена из перечня лиц, имеющих доступ к секретной информации.
Джо Байдену нет необходимости продолжать получать доступ к секретной информации. Поэтому мы немедленно отзываем допуски Джо Байдена к секретной информации и прекращаем его ежедневные разведывательные брифинги,
– написал Трамп.
Президент США отметил, что Байден сам "создал прецедент" в 2021 году, когда распорядился прекратить доступ самому Трампу к информации о национальной безопасности.
Ссылаясь на отчет специального прокурора Роберта Хура, Трамп заявил, что Байден страдает "плохой памятью" и даже в "лучшие годы" ему не стоит доверять секретную информацию.
"Я всегда буду защищать нашу национальную безопасность – Джо, ты уволен. сделаем Америку снова великой!", – резюмировал президент США.
Напомним, что недавно Трамп подписал указ, которым наложил санкции против людей, которые работают в расследовании Международным уголовным судом граждан США или союзников Америки. Этим лицам был запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов и наложены определенные экономические ограничения.