Мы достигнем договоренности по прекращению огня между Россией и Украиной, – Трамп

Дональд Трамп сказал, что достигнет договоренностей по завершению войны России против Украины. Американский глава отметил, что его команда уже работает над этим.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента США во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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Что сказал Трамп о работе над окончанием войны в Украине

Дональд Трамп отметил, что его команда работает над тем, чтобы добиться прекращения огня в Украине, потому что "миллионы солдат сейчас умирают".

Мы не видели ничего подобного после Второй мировой войны. Они усеивают своими трупами равнины Украины. Есть миллионы россиян и миллионы украинцев, которые умирают, и им это не нравится. Это самая большая война со времен Второй мировой войны. Они хотят, чтобы это прекратилось,

– сказал президент США.

Трамп также выразил надежду, что решение по окончанию войны в Украине скоро будет найдено.

Кроме того, глава Белого дома анонсировал, что собирается просить Саудовскую Аравию и Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) – "снизить цены на нефть".

"Я удивлен, почему они этого не сделали еще до выборов. Если бы цена снизилась, то война России против Украины быстро бы закончилась. Пока цены будут высокими, война будет продолжаться", – заявил Трамп.

По словам американского президента, цена на нефть должна была быть снижена "уже давно". Также Трамп возложил на Саудовскую Аравию и ОПЕК частичную ответственность "в определенной степени за то, что происходит в Украине", где "гибнут миллионы людей".

К слову, Дональд Трамп также допустил ужесточение санкций против России. Это произойдет при условии, если Путин не согласится на переговоры по войне в Украине.