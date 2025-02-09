Трамп заявил, что говорил с Путиным о прекращении войны в Украине, – New York Post

Президент США Дональд Трамп сообщил, что звонил российскому лидеру Владимиру Путину. Они обсудили возможность прекращения войны в Украине.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Дональда Трампа в интервью для New York Post.

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Что известно о разговоре между Трампом и Путиным

Трамп заявил, что имел телефонный разговор с Путиным о возможном прекращении войны в Украине.

На вопрос журналистов, сколько раз он контактировал с Путиным, Трамп уклонился от прямого ответа.

Я лучше не буду говорить,

– отметил он.

В то же время президент США заявил, что российского лидера "действительно беспокоят" огромные потери на фронте.

"Он хочет, чтобы люди перестали умирать. Все эти мертвые люди. Молодые, красивые люди. Они как ваши дети, их два миллиона – и без всякой причины", - сообщил Трамп.

Кроме того, он повторил свой тезис о том, что полномасштабного вторжения России в Украину не произошло бы, если бы он оставался на посту президента США в 2022 году.

У меня всегда были хорошие отношения с Путиным. Байден был позором для нашей нации. Полным позором,

– подчеркнул президент США.

Он также заверил, что имеет конкретный план завершения войны и надеется, что это будет "быстро", поскольку "ежедневно гибнут люди".

Напомним, что Владимир Зеленский очертил детали предстоящего разговора с Дональдом Трампом. Президент Украины отметил, что важно встретиться с американским лидером до того, как он пообщается с Путиным.

Когда может состояться встреча Путина и Трампа

В Кремле не подтверждают обсуждение возможной встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что серьезных дискуссий по этой встрече еще не проводилось, и стороны не обсуждали потребность в диалоге, формате или дате.

Он также отметил, что в Кремле прокомментируют ситуацию, как только появятся конкретные детали.

Заметим, что ранее некоторые российские чиновники заявляли, что переговоры между Путиным и Трампом могут состояться уже в феврале или марте. Также 5 февраля Кремль официально подтвердил, что контакты между администрациями России и США продолжаются на уровне отдельных ведомств.

Впрочем, состоится ли встреча между лидерами в ближайшее время – пока неизвестно.