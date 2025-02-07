Трамп заявил, что планирует на следующей неделе встретиться с Зеленским

В пятницу, 7 февраля, Дональд Трамп заявил, что вероятно встретится с Владимиром Зеленским уже на следующей неделе. Это будет первая встреча лидеров после инаугурации президента США.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Что известно о встрече Трампа и Зеленского

Дональд Трамп заявил, что вероятно встретится с президентом Украины на следующей неделе. Также президент США предположил, что будет иметь разговор с Путиным.

Разговор с Зеленским, в частности, будет касаться безопасности активов, таких как редкоземельные металлы и окончания войны в Украине.

Один из вопросов, который мы рассматриваем с президентом Зеленским, – это безопасность их активов. Они имеют подземные ресурсы – редкоземельные металлы и другие полезные ископаемые, но прежде всего редкоземельные металлы. Мы хотим гарантировать их безопасность. Действительно нам нужна безопасность, потому что Европа дает меньше нас,

– говорит Трамп.

По словам Трампа, Европа вложила в Украину на 200 миллиардов меньше, чем США, хотя ей "это нужнее больше". "Поэтому мы призываем их выровнять ситуацию и внести равную долю", – говорит он.

Кроме этого, Дональд Трамп снова апеллировал к тому, что, мол, если бы он был президентом, что войны против Украины не произошло бы. Он привел статистику потерь, указав, что Россия имеет 700-800 тысяч погибших или тяжело раненых, а Украина – якобы 700 тысяч. Интересно, что Трамп сам признал, что Киев сообщил ему меньшие числа, но он "считает, что они неправильные".

На вопрос, будет ли эта встреча в Вашингтоне Трамп ответил, что "может быть Вашингтон", добавив, что "не поедет туда" – имея в виду Киев.

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Кроме этого, республиканец предположил, что вскоре может встретиться и с Владимиром Путиным. Мол, у него всегда были "хорошие отношения" с российским диктатором.