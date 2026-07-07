Зеленский и Путин хотят заключить соглашение: Трамп заявил о возможном прорыве

Дональд Трамп выступил с новым заявлением по поводу войны в Украине. Президент США по-прежнему считает, что Владимир Путин хочет мира.

Накануне Дональд Трамп провел длительный разговор с российским диктатором, а после этого пообщался с украинским лидером. Об этом президент США сказал во время пресс-конференции на саммите в Анкаре.

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Что думает Трамп о завершении войны?

Трамп сделал вывод из обоих разговоров. По его мнению, и Путин, и Зеленский хотять договориться об окончании войны.

Я думаю, они оба (Путин и Зеленский – 24 Канал) хотят заключить сделку. Жаль, что это заняло так много времени, но, думаю, что-то из этого получится,

– сказал политик.

Обратите внимание! В преддверии саммита в Анкаре оккупанты нанесли массированный удар по Киеву, убив десятки человек. Глава Кремля продолжает говорить об успехе своих войск в Украине. По данным СМИ, Путин верит, что до конца 2027 года ему удастся захватить весь Донбасс. К тому времени не стоит рассчитывать, что он согласится на какие-нибудь реальные переговоры.

Также Трамп признался, что не хочет смотреть кадры украинской войны.

Я видел поля боев. Мне присылают фотографии. Честно говоря, мне хочется сказать: "Не присылайте их мне". Пит Хегсет (министр обороны СЩА – 24 Канал) присылает мне фотографии. Я говорю: "Пит, знаешь что? Это отнюдь не улучшает ситуацию,

– пожаловался политик.

Напомним, что 4 июля Владимир Зеленский позвонил Дональду Трампу, чтобы поздравить его с 250-летием независимости США.

Подытоживая разговор с президентом США, Зеленский заявил о "реальной перспективе завершить эту войну" и о том, что "решительность Америки будет иметь решающее значение".

Глава государства также отметил, что они договорились о двусторонней встрече на полях саммита в Анкаре. Она намечена на 8 июля.

В тот же день Трамп говорил и с Путиным. В Кремле сказали, что диктатор рассказал президенту США о якобы успехах российских войск на фронте. Со своей стороны американский лидер выразил готовность приложить усилия для скорейшего прекращения боевых действий.