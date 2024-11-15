Дональд Трамп сделал новое заявление по урегулированию войны в Украине

Недавно избранный во второй раз на пост президента США Дональд Трамп сделал заявление относительно путей окончания войны России против Украины.

Он заверил, что его администрация сосредоточит на этом особое внимание. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что сказал Трамп о войне

Ранее Дональд Трамп обещал, что в случае победы на выборах президента в США сможет положить конец войне в Украине за 24 часа после избрания на второй срок. Сейчас же он уверяет, что его администрация обязательно сосредоточит свое внимание на российско-украинской войне, однако как именно – не указал.

Мы будем упорно работать с Россией и Украиной. Эта война должна закончиться. Россия и Украина должны прекратить боевые действия,

– заявил он.

В частности, новоизбранный президент выразил соболезнования по поводу потерь среди военных и гражданского населения, подчеркнув важность мирных решений во время одного из мероприятий во Флориде: "Мы будем работать над этим вопросом".

Напомним, в сентябре во время дебатов между тогдашними кандидатами на пост американского лидера Камалой Харрис и Дональдом Трампом, республиканец уклонился от ответа на вопрос ведущего о необходимости победы Украины в войне.

Так, на вопрос о том, считает ли Трамп, что в интересах США победа Украины, он ответил лишь: "В наших интересах завершить войну". Далее он начал говорить о помощи, которую Вашингтон предоставил Украине, сравнивая ее с поддержкой от Европы.