С Зеленским, но без Путина: Трамп намекнул в посте на то, какой будет его внешняя политика
6 ноября стало известно, что новым президентом США становится Дональд Трамп. В тот же день значительное количество мировых лидеров поспешило поздравить республиканца с победой.
Одним из первых Трампу позвонил Владимир Зеленский. Ноовобранный президент намекнул в собственной соцсети Truth Social, какой будет внешняя политика США под его руководством. Для этого он использовал сюжет FoxNews, в котором говорилось о том, что руководители многих стран поздравили его с переизбранием, передает 24 Канал.
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Трамп делает намеки
Среди упомянутых в сюжете собеседников нет ничего о российском диктаторе. Из видео видно, что после победы Трамп разговаривал с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Южной Кореи Юн Сок Йоль и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Пост Трампа в соцсети / Скриншот
Видеосюжет республиканец подписал короткой фразой: "Предварительный пересмотр внешней политики под руководством Трампа".
К слову, по данным СМИ, Трамп якобы имел разговор с Путиным 7 ноября. Отмечается, что политик призвал главу Кремля не эскалировать войну в Украине. В России тем временем опровергли информацию, что между президентами состоялся телефонный разговор.