Трамп опубликовал 132 твита в день, побив собственный рекорд
Президент США Дональд Трамп написал за один день 132 твита. Так он побил свой предыдущий рекорд – 123 твитов в течение дня.
Об активности президента США в сети сообщает The Hill.
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Трамп побил свой предыдущий рекорд по количеству твитов за один день с начала своего президентства. Он написал 132 твита,
– говорится в сообщении.
Также американский президент сделал 110 ретвитов. Это тоже его новый рекорд. Такую активность Трампа объясняет, что 22 января в Сенате США демократы объявляли свои обоснования для его импичмента.
Что известно об импичменте Трампа
- Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
- К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер.
- 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского и Трампа. Ее текст свидетельствует Трамп же говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
- Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США.
- 19 декабря за импичмент Трампа проголосовали в Палате представителей. В частности, в рамках процедуры утвердили две статьи обвинения.
- 21 января дело об импичменте Трампа передали в Сенат.
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