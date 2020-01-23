Трамп опубликовал 132 твита в день, побив собственный рекорд

Президент США Дональд Трамп написал за один день 132 твита. Так он побил свой предыдущий рекорд – 123 твитов в течение дня.

Об активности президента США в сети сообщает The Hill.

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Трамп побил свой предыдущий рекорд по количеству твитов за один день с начала своего президентства. Он написал 132 твита,

– говорится в сообщении.

Также американский президент сделал 110 ретвитов. Это тоже его новый рекорд. Такую активность Трампа объясняет, что 22 января в Сенате США демократы объявляли свои обоснования для его импичмента.

Что известно об импичменте Трампа