Трамп опублікував 132 твіти за день, побивши власний рекорд
Президент США Дональд Трамп написав за один день 132 твіти. Так він побив свій попередній рекорд – 123 твіти упродовж дня.
Про активність президента США у мережі повідомляє The Hill.
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Трамп побив свій попередній рекорд за кількістю твітів за один день з початку свого президентства. Він написав 132 твіти,
– йдеться у повідомленні.
Також американський президент зробив 110 ретвітів. Це теж його новий рекорд. Таку активність Трампа пояснює те, що 22 січня в Сенаті США демократи оголошували свої обгрунтування щодо його імпічменту.
Що відомо про імпічмент Трампа
- Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа та Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
- До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер.
- 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського і Трампа. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
- Через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.
- 19 грудня за імпічмент Трампа проголосували у Палаті представників. Зокрема, у межах процедури затвердили дві статті обвинувачення.
- 21 січня справу щодо імпічменту Трампа передали в Сенат.
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