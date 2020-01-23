Трамп опублікував 132 твіти за день, побивши власний рекорд

Президент США Дональд Трамп написав за один день 132 твіти. Так він побив свій попередній рекорд – 123 твіти упродовж дня.

Про активність президента США у мережі повідомляє The Hill.

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Трамп побив свій попередній рекорд за кількістю твітів за один день з початку свого президентства. Він написав 132 твіти,

– йдеться у повідомленні.

Також американський президент зробив 110 ретвітів. Це теж його новий рекорд. Таку активність Трампа пояснює те, що 22 січня в Сенаті США демократи оголошували свої обгрунтування щодо його імпічменту.

Що відомо про імпічмент Трампа