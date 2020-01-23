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      Трамп опублікував 132 твіти за день, побивши власний рекорд

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      Трамп встановив рекорд і написав 132 твіти / GettyImages

      Президент США Дональд Трамп написав за один день 132 твіти. Так він побив свій попередній рекорд – 123 твіти упродовж дня.

      Про активність президента США у мережі повідомляє The Hill.

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      Трамп побив свій попередній рекорд за кількістю твітів за один день з початку свого президентства. Він написав 132 твіти,
      – йдеться у повідомленні.

      Також американський президент зробив 110 ретвітів. Це теж його новий рекорд. Таку активність Трампа пояснює те, що 22 січня в Сенаті США демократи оголошували свої обгрунтування щодо його імпічменту. 

      Що відомо про імпічмент Трампа

      • Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа та Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
      • До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер
      • 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського і Трампа. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
      • Через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.
      • 19 грудня за імпічмент Трампа проголосували у Палаті представників. Зокрема, у межах процедури затвердили дві статті обвинувачення.
      • 21 січня справу щодо імпічменту Трампа передали в Сенат.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини США Новини політики Дональд Трамп Курйозні новини Інтернет
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