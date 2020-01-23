У Білому домі називають брехнею заяви про відтягування зустрічі із Зеленським

У Білому дому заперечили, що лідер США Дональд Трамп відкладав зустріч із Володимиром Зеленським. Там наголошують, що президенти зустрілися при першій можливості.

В адміністрації також заявили, що нібито в телефонній розмові Трамп не просить Зеленського оголосити про розслідування проти сина Джо Байдена. Про це Білий дім написав Twitter.

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У Брехні адміністрація Трампа звинувачує голову спецкомітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адама Шиффа.

Адам Шифф бреше, що президент Трамп відкладав зустріч з президентом Зеленським. Президент Трамп запрошував президента Зеленського в Білий дім без будь-яких попередніх умов тричі: 21 квітня, 29 травня та 25 липня,

– зазначається на сторінці Білого дому.

У Білому домі також наголосили, що Трамп та Зеленський зустрілися в ООН при першій же можливості.

Цікаво. Шифф понад дві години представляв у Сенаті США позицію звинувачення в рамках розгляду в справі про імпічмент президента США Дональда Трампа.

Adam Schiff is LYING that President Trump withheld an Oval Office meeting from President Zelensky.



President Trump invited President Zelensky to the White House—with no preconditions—on THREE occasions: April 21, May 29, & July 25.



They met at the first opportunity, at the UN. — The White House (@WhiteHouse) January 22, 2020

Скандал у США і роль України: основне

Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.