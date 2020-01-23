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      У Білому домі називають брехнею заяви про відтягування зустрічі із Зеленським

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      "Трамп не відкладав зустріч із Зеленським": Білий дім звинуватив у брехні голову спецкомітету США / Getty images

      У Білому дому заперечили, що лідер США Дональд Трамп відкладав зустріч із Володимиром Зеленським. Там наголошують, що президенти зустрілися при першій можливості.

      В адміністрації також заявили, що нібито в телефонній розмові Трамп не просить Зеленського оголосити про розслідування проти сина Джо Байдена. Про це Білий дім написав Twitter.

      Цікаво: Трамп в середньому бреше майже 15 разів у день – інфографіка

      У Брехні адміністрація Трампа звинувачує голову спецкомітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адама Шиффа. 

      Адам Шифф бреше, що президент Трамп відкладав зустріч з президентом Зеленським. Президент Трамп запрошував президента Зеленського в Білий дім без будь-яких попередніх умов тричі: 21 квітня, 29 травня та 25 липня,
      – зазначається на сторінці Білого дому.

      У Білому домі також наголосили, що Трамп та Зеленський зустрілися в ООН при першій же можливості.

      Цікаво. Шифф понад дві години представляв у Сенаті США позицію звинувачення в рамках розгляду в справі про імпічмент президента США Дональда Трампа.

      Скандал у США і роль України: основне

      Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.

      • До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.
      • 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
      • Через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США. 19 грудня Палата представників США проголосувала за імпічмент Трампа.
      • Палата представників США ухвалила резолюцію щодо імпічменту президента Дональда Трампа. Тепер у справі призначили представників та передали статті імпічменту в Сенат. Тут більшість за республіканцями – однопартійцями Трампа, що може вирішально повпливати на кінцеве рішення.
      Як приготувати хумус: рецепт смачної закуски
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини політики Новини США Імпічмент Трампа Дональд Трамп
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