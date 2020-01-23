В Белом доме называют ложью заявления об оттягивании встречи с Зеленским

В Белом доме отрицали, что лидер США Дональд Трамп откладывал встречу с Владимиром Зеленским. Там отмечают, что президенты встретились при первой возможности.

В администрации также заявили, что якобы в телефонном разговоре Трамп не требует Зеленского объявить о расследовании против сына Джо Байдена. Об этом Белый дом написал в Twitter.

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Во лжи администрация Трампа обвиняет главу спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адама Шиффа.

Адам Шифф врет, что президент Трамп откладывал встречу с президентом Зеленским. Президент Трамп приглашал президента Зеленского в Белый дом без каких-либо предварительных условий трижды: 21 апреля, 29 мая и 25 июля,

– говорится на странице Белого дома.

В Белом доме также подчеркнули, что Трамп и Зеленский встретились в ООН при первой же возможности.

Интересно. Шифф более 2 часов представлял в Сенате США позицию обвинения в рамках разбирательства по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.

Adam Schiff is LYING that President Trump withheld an Oval Office meeting from President Zelensky.



President Trump invited President Zelensky to the White House—with no preconditions—on THREE occasions: April 21, May 29, & July 25.



They met at the first opportunity, at the UN. — The White House (@WhiteHouse) January 22, 2020

Скандал в США и роль Украины: основное

Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.