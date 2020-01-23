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      В Белом доме называют ложью заявления об оттягивании встречи с Зеленским

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      "Трамп не откладывал, встречу с Зеленским": Белый дом обвинил во лжи главу спецкомитета США / Getty images

      В Белом доме отрицали, что лидер США Дональд Трамп откладывал встречу с Владимиром Зеленским. Там отмечают, что президенты встретились при первой возможности.

      В администрации также заявили, что якобы в телефонном разговоре Трамп не требует Зеленского объявить о расследовании против сына Джо Байдена. Об этом Белый дом написал в Twitter.

      Интересно: Трамп в среднем лжет почти 15 раз в день – инфографика

      Во лжи администрация Трампа обвиняет главу спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адама Шиффа.

      Адам Шифф врет, что президент Трамп откладывал встречу с президентом Зеленским. Президент Трамп приглашал президента Зеленского в Белый дом без каких-либо предварительных условий трижды: 21 апреля, 29 мая и 25 июля,
      – говорится на странице Белого дома.

      В Белом доме также подчеркнули, что Трамп и Зеленский встретились в ООН при первой же возможности.

      Интересно. Шифф более 2 часов представлял в Сенате США позицию обвинения в рамках разбирательства по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.

      Скандал в США и роль Украины: основное

      Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.

      • К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.
      • 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст свидетельствует: Трамп все же говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
      • Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США. 19 декабря Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа.
      • Палата представителей США приняла резолюцию об импичменте президента Дональда Трампа. Теперь по делу назначили представителей и передали статьи импичмента в Сенат. Здесь большинство за республиканцами – однопартийцами Трампа, что может решительно повлиять на окончательное решение.
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости политики Дональд Трамп Импичмент Трампа Новости США
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