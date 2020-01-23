В Белом доме называют ложью заявления об оттягивании встречи с Зеленским
В Белом доме отрицали, что лидер США Дональд Трамп откладывал встречу с Владимиром Зеленским. Там отмечают, что президенты встретились при первой возможности.
В администрации также заявили, что якобы в телефонном разговоре Трамп не требует Зеленского объявить о расследовании против сына Джо Байдена. Об этом Белый дом написал в Twitter.
Интересно: Трамп в среднем лжет почти 15 раз в день – инфографика
Во лжи администрация Трампа обвиняет главу спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адама Шиффа.
Адам Шифф врет, что президент Трамп откладывал встречу с президентом Зеленским. Президент Трамп приглашал президента Зеленского в Белый дом без каких-либо предварительных условий трижды: 21 апреля, 29 мая и 25 июля,
– говорится на странице Белого дома.
В Белом доме также подчеркнули, что Трамп и Зеленский встретились в ООН при первой же возможности.
Интересно. Шифф более 2 часов представлял в Сенате США позицию обвинения в рамках разбирательства по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.
Скандал в США и роль Украины: основное
Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
- К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.
- 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст свидетельствует: Трамп все же говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
- Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США. 19 декабря Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа.
- Палата представителей США приняла резолюцию об импичменте президента Дональда Трампа. Теперь по делу назначили представителей и передали статьи импичмента в Сенат. Здесь большинство за республиканцами – однопартийцами Трампа, что может решительно повлиять на окончательное решение.