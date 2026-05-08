Увидел мирового лидера: профессор американистики объяснил изменение риторики Трампа в отношении Зеленского

Дональд Трамп неоднократно менял свою риторику в отношении Владимира Зеленского. От этого во многом зависит поддержка Украины Соединенными Штатами Америки. Сейчас американский лидер в очередной раз взглянул на украинского президента с другой стороны.

Профессор американских исследований Института Клинтона Скотт Лукас рассказал 24 Каналу, что еще год назад Трамп называл Зеленского диктатором и говорил, что у него только 4% поддержки среди украинцев. Также он считал, что Украина не имеет шансов на победу в войне.

"Мы сейчас в такой точке, в частности говорится и о войне США с Ираном, поэтому не стоит анализировать то, что говорит Трамп. Он говорит все, что приходит ему в голову", – сказал он.

Почему Трамп изменил отношение к Зеленскому?

По мнению Скотта Лукаса, в контексте взаимоотношений США и Украины, надо смотреть на других представителей администрации Трампа.

Интересно, что ему нашептали на ухо, ведь после этого он внезапно начал говорить, что ему нравится Зеленский. Думаю, ответ здесь прост – ранее он говорил, что любит победителей. Зеленский в последние дни выглядит именно так,

– заметил он.

Это можно объяснить тем, что президент Украины недавно посещал разные страны, где обсуждал вопросы безопасности. Например, уже дважды был в Саудовской Аравии, участвовал в саммите Европейского политического сообщества в Армении.

Обратите внимание! Трамп в очередной раз изменил позицию в отношении Украины и Зеленского. Теперь он заявил о положительном отношении к украинскому президенту и отметил силу украинского войска.

Профессор американистики считает, что роль Украины в событиях на Ближнем Востоке повлияла на Трампа, ведь он увидел, что Зеленский выглядит как мировой лидер, который занимает свое место в геополитике.

Я думаю, что визиты Зеленского в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар были важны, учитывая повышение статуса Украины как победителя, а не того кто проигрывает,

– подчеркнул он.

Наше государство имеет антидронные технологии и специалистов по борьбе с беспилотниками. Страны Персидского залива это признают.

По словам Скотта Лукаса, если лидеры этих государств так думают, то вполне вероятно, что говорят об этом и Трампу. Именно поэтому американскому президенту, учитывая его проблемы из-за войны с Ираном, выгодно быть дружелюбным с Зеленским.

Что Трамп ранее говорил об Украине?

Трамп в марте 2026 года заявил, что США не нужна помощь Украине. Говорится о защите от беспилотников из-за войны с Ираном. Он публично отклонил предложение нашего государства помочь с противодействием иранским дронам.

Президент США заявил, что Киев не помог его стране, подчеркнув, что договариваться с Зеленским сложнее, чем с Владимиром Путиным. По мнению Трампа, высказывания украинского президента о готовности поддержать США – вроде бы лишь политический пиар.

Американский лидер считает политику Джо Байдена в отношении Украины ошибочной. Мол, военная поддержка нашего государства не принесла никакой выгоды США. Трамп заявил, что теперь американцы не передают оружие бесплатно.