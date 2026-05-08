Професор американських досліджень Інституту Клінтона Скотт Лукас розповів 24 Каналу, що ще рік тому Трамп називав Зеленського диктатором і казав, що в нього лише 4% підтримки серед українців. Також він вважав, що Україна не має шансів на перемогу у війні.

"Ми зараз у такій точці, зокрема мовиться і про війну США з Іраном, тому не варто аналізувати те, що говорить Трамп. Він каже все, що спадає йому на думку", – сказав він.

Чому Трамп змінив ставлення до Зеленського?

На думку Скотта Лукаса, у контексті взаємин США та України, треба дивитися на інших представників адміністрації Трампа.

Цікаво, що йому нашептали на вухо, адже після цього він раптово почав говорити, що йому подобається Зеленський. Думаю, відповідь тут проста – раніше він говорив, що любить переможців. Зеленський в останні дні виглядає саме так,

– зауважив він.

Це можна пояснити тим, що президент України нещодавно відвідував різні країни, де обговорював питання безпеки. Наприклад, вже двічі був у Саудівській Аравії, брав участь у саміті Європейської політичної спільноти у Вірменії.

Зверніть увагу! Трамп вкотре змінив позицію щодо України та Зеленського. Тепер він заявив про позитивне ставлення до українського президента та відзначив силу українського війська.

Професор американістики вважає, що роль України у подіях на Близькому Сході вплинула на Трампа, адже він побачив, що Зеленський виглядає як світовий лідер, який займає своє місце у геополітиці.

Я думаю, що візити Зеленського до Саудівської Аравії, ОАЕ та Катару були важливі з огляду на підвищення статусу України як переможця, а не того хто програє,

– наголосив він.

Наша держава має антидронові технології та спеціалістів по боротьбі з безпілотниками. Країни Перської затоки це визнають.

За словами Скотта Лукаса, якщо лідери цих держав так думають, то цілком ймовірно, що говорять про це і Трампу. Саме тому американському президенту, з огляду на його проблеми через війну з Іраном, вигідно бути приязним із Зеленським.

Що Трамп раніше казав про Україну?

Трамп у березні 2026 року заявив, що США не потрібна допомога України. Мовиться про захист від безпілотників через війну з Іраном. Він привселюдно відхилив пропозицію нашої держави допомогти із протидією іранським дронам.

Президент США заявив, що Київ не допоміг його країні, підкресливши, що домовлятися із Зеленським складніше, ніж із Володимиром Путіним. На думку Трампа, висловлювання українського президента про готовність підтримати США – начебто лише політичний піар.

Американський лідер вважає політику Джо Байдена щодо України помилковою. Мовляв, військова підтримка нашої держави не принесла жодної вигоди США. Трамп заявив, що тепер американці не передають зброю безплатно.