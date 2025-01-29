"Химическое и хирургическое уродство": Трамп запретил финансирование смены пола у детей

Президент США Дональд Трамп издал указ, который касается запрета на трансгендерный переход детей. Речь идет как о хирургическом вмешательстве, так и об использовании гормонов или блокаторов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на распоряжение, обнародованное на сайте Белого дома.

Смотрите также Кто убил Кеннеди? Для чего Трамп рассекречивает архивы главной загадки XX века в Америке

Какая теперь политика США в отношении трансгендерности

Согласно обнародованному документу, теперь США не будут финансировать, спонсировать, продвигать, помогать или поддерживать переход ребенка от одного пола к другому. Отмечается, что все законы, которые запрещают или ограничивают процедуры, будут строго выполняться.

Сегодня по всей стране медицинские работники калечат и стерилизуют все больше уязвимых детей, утверждая, что взрослые могут изменить пол ребенка с помощью ряда необратимых медицинских вмешательств. Эта опасная тенденция останется пятном в истории нашей страны, и ей нужно положить конец,

– говорится в документе.

По словам Трампа, бесчисленное количество детей "жалеют о том, что их покалечили", и начинают "осознавать ужасную трагедию того, что они никогда не смогут зачать собственных детей или вскармливать своих детей с помощью грудного вскармливания".

Под "химическим и хирургическим уродством" подразумевается использование блокаторов полового созревания, половых гормонов, которые согласовывают физический облик с гендерной идентичностью, а также хирургических операций, направленных на соответствие гендерной идентичности.

К слову, днем ранее Дональд Трамп подписал ряд указов, которые предусматривают отмену политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) в армии. Президент США, в частности, наложил запрет на службу трансгендеров в армии США