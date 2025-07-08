Не миллионные, а миллиардные убытки: Украина нашла очередную уязвимую точку в России

В России с 5 июля продолжается транспортный коллапс, из-за которого тысячи пассажиров застряли в аэропортах. Уже отменено несколько сотен рейсов, а почти 2 тысячи – задержаны.

Политолог и руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко рассказал 24 Каналу, какие масштабные последствия почувствует Россия из-за этой глобальной проблемы. Также известно, что коллапс в российских аэропортах произошел из-за введения ограничения, когда возникла угроза атаки БПЛА.

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Очень болезненный удар

Чаленко отметил, что вследствие остановки авиасообщения в России, экономика страны понесет огромные убытки.

Речь идет даже не о миллионах, а миллиардах. Это имеет кумулятивное влияние на экономику в целом, ведь логистика важная ее часть, на нее все завязано,

– пояснил руководитель Центра анализа и стратегий.

Учитывая то, что территория России является вытянутой, это – самая большая по площади страна мира, то без авиационного сообщения россияне априори не могут существовать. Поэтому это очень болезненный удар для нее.

Украина прощупала слабость россиян, когда проводила предыдущие спецоперации. Теперь это нужно масштабировать. К тому же у россиян нет реального рецепта защититься от атак беспилотников,

– подчеркнул политолог.

Единственное, что делают в России, реагируя на атаки, по его мнению, – вводят план "Ковер". Это означает, что все борта или остаются припаркованными, или летят в другое место на запасные аэродромы, или сотни рейсов отменяются.

Все это имеет экономические последствия. Если отменяются рейсы лоукостов, это приводит к масштабным убыткам и вообще грозит закрытием авиакомпаний,

– сказал он.

В то же время цели атак украинских беспилотников – военные объекты, а коллапс в российских аэропортах – это вторичный эффект.

Это возможность напомнить россиянам, что война происходит также и на территории непосредственно России. И все это является следствием политики диктатора Владимира Путина,

– подчеркнул Игорь Чаленко.

Однако в России, по словам политолога, пока не наблюдаются протесты из-за этой ситуации. Если и возникают скандалы, то они связаны с представителями авиационной отрасли, губернаторами. Проблему пытаются канализировать на низшем уровне, но понятно, что ответственность за эту ситуацию несет высшее руководство.

Напомним, что в аэропортах России, в частности в "Шереметьево" в Москве и "Пулково" в Санкт-Петербурге отменили с 5 по 7 июля 485 рейсов, а 1 900 – были задержаны. Есть проблемы в работе аэропортов Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Калининграда.

В самих аэропортах образовалась давка, тысячи истощенных людей вынуждены, сидя и лежа, много времени ждать своих рейсов. Также часть пассажиров длительное время не выпускают из самолетов после посадки.