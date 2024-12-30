Фицо пожаловался на Зеленского лидерам ЕС в открытом письме

Премьер Словакии раздувает газовый конфликт с Украиной. Роберт Фицо требует от ЕС "надлежащей" реакции на решение Киева прекратить транзит российского газа.

Президент Зеленский отметил, что Украина в новом году не планирует продлевать соглашение с "Газпромом" о транзите в ЕС российского газа. Это вызвало большое раздражение у Фицо, и он поехал в Москву обсуждать этот вопрос с Путиным, передает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

Смотрите также Украине придется отказаться от части территории, – министр обороны Словакии

Фицо жалуется лидерам ЕС на Зеленского

Поскольку Киев не планирует менять своего решения, Фицо решил пожаловаться на Зеленского еще и лидерам ЕС. Для этого он написал открытое письмо к главе Европейского совета Антониу Кошти и президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и опубликовал его в своих соцсетях.

В письме политик выражает недовольство "молчаливым согласием" ЕС с односторонним решением президента Украины. Он отмечает, что шаг Зеленского негативно повлияет на развитие европейских стран.

Также Фицо заметил, что не знает, является ли позиция Еврокомиссии "идеалогической" или базируется на анализе экономических последствий прекращения транзита газа через Украину.

Премьер уверяет, что остановка транзита навредит ЕС больше, чем России. Поэтому он требует от лидеров ЕС "обратить должное внимание на эту беспрецедентную ситуацию и придать ей безотлагательное значение".

Напомним, что недавно словацкий премьер начал угрожать прекратить поставки резервной электроэнергии в Украину. Президент Зеленский назвал шантаж Фицо "поручением от Путина".