Новая ловушка от Лукашенко: для чего Минску транзит зерна из Украины
Белоруссия предложила транспортировать украинское зерно через свою территорию в порты Литвы. Об этом стало известно после встречи Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с замминистра иностранных дел Беларуси Юрия Амбразевича.
Однако Беларусь является частью военной машины России, а также участником войны, ведь предоставляет свои площадки врагу для совершения агрессии против Украины. Об этом 24 каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский.
Обратите внимание Не попадаем в нее, – литовский президент предупредил о ловушке, которую готовит Беларусь
Соучастник военной агрессии
Он подчеркнул, что не помнит, чтобы Украина рассматривала возможность экспорта зерновых или других товаров через территорию Беларуси.
По мнению политолога, украинская сторона, в частности профильный вице-премьер Александр Кубраков, отвечающий за логистику товаров на внешние рынки, должен прокомментировать, обращалась ли Украина к Беларуси с этим вопросом.
А также готова ли ООН, по аналогии с тем зерновым соглашением, которое имело место с Турцией, выступить гарантом позиции Беларуси как нейтральной страны. Пока мы воспринимаем ее как сторону войны и как соучастника военной агрессии, которую реализует Россия,
– заметил он.
О чем свидетельствует предложение Беларуси стать транзитером украинского зерна: смотрите видео
Дипломатическая ловушка
Вигиринский считает, что Беларусь пытается в очередной раз разыграть дипломатическую ловушку в исполнении Александра Лукашенко.
Мол, хоть в Беларуси есть военные базы, хоть мы и поставляем военную технику в пользу России, хоть у нас проходят обучение мобилизованные российские военнослужащие, но мы готовы к определенной нейтральной позиции.
– подчеркнул политолог.
По его словам, не может быть сторона в войне одновременно и страной-транзитером, от которой будет зависеть экспортная прибыль Украины.
"Это противоречит в целом логике, а также логике событий, связанных с ролью Белоруссии в этой войне", - подчеркнул он.
Что происходит в Беларуси: важно
- Беларусь объявила о перемещение войск и военной техники. Союзник России ссылается на контртеррористическую угрозу. Причиной таких действий белорусской армии является якобы рост напряженности вдоль украинско-белорусской границы.
- В Беларуси могут ввести смертную казнь. Соответствующий законопроект уже был принят в первом чтении. Вероятно, смертную казнь хотят применять именно против чиновников и военных, ведь Лукашенко и дальше пытается склонить свою страну к войне. И если до сих пор военные просто отказывались выполнять преступные указы, то Лукашенко хочет не оставить им выбора.
- Беларусь продолжает поддерживать Россию в войне против Украины. В частности, Лукашенко позволяет размещать на территории страны российские истребители и обстреливать наше государство вражескими ракетами. На военных полигонах Белоруссии продолжается подготовка вражеских подразделений.