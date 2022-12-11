Новая ловушка от Лукашенко: для чего Минску транзит зерна из Украины

Белоруссия предложила транспортировать украинское зерно через свою территорию в порты Литвы. Об этом стало известно после встречи Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с замминистра иностранных дел Беларуси Юрия Амбразевича.

Однако Беларусь является частью военной машины России, а также участником войны, ведь предоставляет свои площадки врагу для совершения агрессии против Украины. Об этом 24 каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский.

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Соучастник военной агрессии

Он подчеркнул, что не помнит, чтобы Украина рассматривала возможность экспорта зерновых или других товаров через территорию Беларуси.

По мнению политолога, украинская сторона, в частности профильный вице-премьер Александр Кубраков, отвечающий за логистику товаров на внешние рынки, должен прокомментировать, обращалась ли Украина к Беларуси с этим вопросом.

А также готова ли ООН, по аналогии с тем зерновым соглашением, которое имело место с Турцией, выступить гарантом позиции Беларуси как нейтральной страны. Пока мы воспринимаем ее как сторону войны и как соучастника военной агрессии, которую реализует Россия,

– заметил он.

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Дипломатическая ловушка

Вигиринский считает, что Беларусь пытается в очередной раз разыграть дипломатическую ловушку в исполнении Александра Лукашенко.

Мол, хоть в Беларуси есть военные базы, хоть мы и поставляем военную технику в пользу России, хоть у нас проходят обучение мобилизованные российские военнослужащие, но мы готовы к определенной нейтральной позиции.

– подчеркнул политолог.

По его словам, не может быть сторона в войне одновременно и страной-транзитером, от которой будет зависеть экспортная прибыль Украины.

"Это противоречит в целом логике, а также логике событий, связанных с ролью Белоруссии в этой войне", - подчеркнул он.

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