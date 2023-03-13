Highway to life: в WP рассказали о самом важном пути, который ведет из Бахмута

Украинские войска уже более полугода держат оборону Бахмута в Донецкой области и не дают оккупантам его захватить. Вместе с тем известно, что на этом направлении существует некая "магистраль жизни". О ней подробно рассказали американские журналисты.

Как рассказали репортеры, в тот день было одно из тяжелых сражений за Бахмут, но военные беспокоились совсем о другом: они стремились найти участок асфальта на последней жизнеспособной дороге из населенного пункта. Им важно было починить танк Т-64 и не попасть в болото.

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"Дорога жизни" спасает

Собственно, речь идет в этой истории о трассе T0504, которую можно смело назвать Highway to life (Дорогой жизни) на этом направлении ведения боевых действий.

Это единственная дорога, по которой мы можем эвакуировать раненых, эвакуировать погибших,

– рассказал журналистам командир 24-го ОДШБ, майор Александр Панцерный.

Вместе с тем в материале говорится, что фактически россияне ограничили доступ ко всем дорогам на Бахмутском направлении, кроме шоссе T0504.

На самом деле это не такая уж большая двухполосная трасса, соединяющая подразделения военных с юго-западной окраиной Бахмута. Однако она настолько жизненно важна, что защитники назвали ее "шоссе жизни".

Где находится дорога T0504: смотрите на карте от Google maps

Со слов самих военных ясно, что роль этой дороги заключается в поддержании обороноспособности и жизнеспособности Вооруженных Сил, ведь трасса обеспечивает перемещение боеприпасов, воды и войск на Восток.

Если мы не выполним свою работу, оборона Бахмута продлится день-два… И все люди, которые там есть, останутся там навсегда,

– рассказал один военный СМИ.

Очевидно, российские войска знают о важности дороги, ведь уже неоднократно пытались сделать невозможным передвижение по ней украинских защитников с помощью артиллерийских обстрелов.

Что происходит в Бахмуте

На этом направлении, как отметили солдаты, есть еще одна дорога, которая ответвляется от T0504 и поворачивает на северо-запад Бахмута. Однако она не совсем безопасна – то есть проезд по ней является "русской рулеткой", ведь расположена трасса неподалеку от подразделений вражеских войск.