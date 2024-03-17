Маршрутка с людьми вылетела с трассы на Днепропетровщине: что известно о количестве жертв
Источник:Общественное
На трассе Днепр – Павлоград произошла жуткая авария. К сожалению, в результате ДТП есть погибшие и пострадавшие.
Смертельная авария произошла в воскресенье, 17 марта, возле села Песчанка. Микроавтобус Mercedes-benz ехал по маршруту Днепр – Славянск.
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Что известно о ДТП
Маршрутка перевозила пассажиров. Вдруг машина вылетела в кювет и перевернулась. Известно о 3 жертвах. Предварительно, 2 человека погибли на месте, еще один человек умер на руках у врачей.
Также известно о по меньшей мере 14 травмированных. Среди пострадавших есть дети. Всех этих людей госпитализировали.
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Точная причина аварии уточняется. Предварительно, водитель маршрутки мог ехать на большой скорости и не справиться с управлением, когда перед его микроавтобусом разворачивался грузовик.
Маршрутка с людьми перевернулась / Фото из соцсетей
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