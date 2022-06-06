"Трассу жизни" враг не контролирует, но обстреливает, поэтому пользуемся другими возможностями, – Гайдай

Вооруженные силы Россию обстреливают трассу Лисичанск – Бахмут, из-за чего ею невозможно воспользоваться. В то же время, захватчикам не удалось взять под контроль "трассу жизни".

Украинские воины будут защищать "трассу жизни" столько, сколько нужно.

Об этом в эфире канала "Рада" рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, сообщает 24 канал.

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По его словам, трассу Лисичанск – Бахмут давно не используют для поставки гуманитарной помощи или эвакуации мирного населения. Гайдай подчеркнул, что в настоящее время используются другие возможности для снабжения гуммопомощи и эвакуации людей из Лисичанска.

Глава Луганской ОВА заверил, что "трасса жизни" не контролируется россиянами, но полностью простреливается войсками агрессора.

Гайдай сообщил, что Россия подтянула большое количество резервов: речь идет о технике и личном составе. Он добавил, что только время покажет, удастся ли операция россиян взять трассу Лисичанск – Бахмут под контроль.

Глава Луганской ОВ заявил, что украинские силы знают о количестве средств россиян и планах врага. Он подчеркнул, что наши воины будут защищать этот участок столько, сколько нужно.

Сколько человек находится в Северодонецке и Лисичанске

Сергей Гайдай сообщил, что в Северодонецке до сих пор находится около 15 тысяч мирных людей, выезд которых невозможен. Он рассказал, что город обстреливается, и на его территории ведутся бои.

По мнению главы Луганской ОВА, единственный шанс для эвакуации это "режим тишины". Но Гайдай сомневается, будет ли Россия соблюдать "режим тишины", ведь раньше кафиры обстреливали эвакуационные автобусы.

Что касается Лисичанска, то там также находятся более 15 тысяч человек. Сообщается, что их удается вывозить, однако в Луганской ОВ пытаются сделать это "тихо".

Почему Россия хочет захватить трассу Лисичанск – Бахмут

В мае Сергей Гайдай сообщил, что российские военные оккупировали 95% территории Луганской области. По его словам, враг хочет захватить трассу Лисичанск – Бахмут , чтобы отрезать Луганщину от других регионов Украины.

Глава Луганской ОВА информировал, что российское командование получило задание до 10 июня либо захватить полностью Северодонецк, либо перерезать трассу Лисичанск – Бахмут и взять ее под свой контроль.

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В конце мая вооруженным силам России удалось частично прорвать оборону ВСУ в Северодонецке, где с тех пор на территории города идут ожесточенные бои.

5 июня британская разведка сообщала, что Вооруженные Силы Украины совершили удачное контрнаступление в Северодонецке .

Также, по данным Сергея Гайдая, украинским воинам удалось зачистить половину города от захватчиков . По предварительной информации, россияне контролируют половину города .

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