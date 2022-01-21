Требовал 50 тысяч долларов за должность директора лицея: депутат получил 7 лет тюрьмы

Депутат Хмельницкого облсовета приговорен к 7 годам тюрьмы с конфискацией. Его обвиняют в том, что подстрекал исполняющего обязанности директора лицея дать ему взятку.

Следствие утверждает, что депутат за 50 тысяч долларов обещал женщине победу на предстоящем конкурсе. Он уверял, что тогда она возглавит заведение.

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Обещал спортзал с бассейном

У исполняющей обязанности директора Каменец-Подольской школы-интерната "Славутинка" как раз заканчивался контракт.

Депутат обещал не только, что она станет директором лицея, но и то, что он поможет с возобновлением финансирования на строительство спортзала с бассейном. Стоимость работ составляет более 20 миллионов гривен.

Депутата задержали в гостинично-ресторанном комплексе, зарегистрированном на его жену.

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