Требовал деньги и бил ребенка: водитель не пропустил отца с дочерью на "зебре" и устроил драку

В Славуте в Хмельницкой области суд вынес приговор мужчине, который стал виновником неприятного инцидента. В первый день 2021 года он побил пешехода и ударил его несовершеннолетнюю дочь.

Потерпевший со своими несовершеннолетними детьми собирался переходить дорогу на "зебре" после празднования Нового года. Его дочь ступила на переход, там резко затормозил автомобиль. Отец ребенка ногой ударил автомобиль, из-за чего и возникла драка.

По теме В Киеве пьяный водитель влетел в бетонный парапет, автомобиль взорвался: фото и видео страшной аварии

Водитель своей вины не признает

После того как пешеход ударил задний бампер автомобиля, водитель вышел и набросился с кулаками на мужчину. Прохожие разняли их, однако водитель решил "отомстить" ребенку и дважды ударил его кулаком в грудь. Поэтому девочке было тяжело дышать и она еще несколько месяцев ощущала последствия ударов.

На суде девушка рассказала, что ступила на переход, но увидела автомобиль, которій несся на бешеной скорости и успела отпрыгнуть на тротуар. Агрессивный водитель набросился на ее отца и потребовал 100 долларов за бампер.

Водитель в суде заявил, что остановился, чтобы пропустить автомобиль на перекрестке, но услышал удар по бамперу. По его словам, он хотел поговорить с пешеходом, но тот на него набросился.

Суд принял сторону потерпевших и назначил водителю наказание в виде штрафа – почти 2 тысячи гривен материальных возмещений и 10 тысяч моральной компенсации.

Последние громкие случаи ДТП в Украине