Требуют нарушить закон, – Шмыгаль о предписании НАПК в отношении Витренко

Денис Шмыгаль отреагировал на требование НАПК отменить указ о назначении Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза". Премьер назвал это предписание противоправным.
Реакция Шмыгаля на требование НАПК
Премьер-министр объяснил, почему обратился в суд, чтобы обжаловать предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Все потому, что ведомство фактически требует, чтобы он нарушил законы Украины.
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По словам Шмыгаля, НАЗК хочет, чтобы он отменил отдельные распоряжения правительства и прекратил действие контракта о назначении Витренко. Однако, согласно закону, Агентство должно обращаться в суд, если хочет отменить договор.
Кабмин – коллегиальный орган, что означает, что решение одобряет не только премьер, но и все министры.
Премьер-министр не может единолично отменить распоряжение, как того требует НАЗК. Это прямо противоречит нормам Конституции и закона о правительстве,
– пояснил политик.
Он добавил, что решение Окружного административного суда Киева о прекращении предписания НАПК – лучшее решение сложившейся ситуации.
Что известно о предписании по Витренко
- В НАЗК заявили, что назначение Витренко нарушает закон "О предотвращении коррупции". Все потому, что чиновника назначили руководителем предприятия в отношении которого он ранее неоднократно одобрял решение. Поэтому Агентство обратилось к Шмыгалю с требованием аннулировать контракт Витренко.
- Сразу после этого председатель наблюдательного совета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд инициировала отставку чиновника с должности.
- Шмыгаль решил оспорить предписание в скандальном ОАСК. 17 июня суд приостановил действие предписания. Такое решение временное. Оно будет действовать на время рассмотрения дела.