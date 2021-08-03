Требуют выдать Чауса: НАБУ вновь заявляет о нарушении законодательства со стороны СБУ

3 августа 2021 , 14:54
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Источник:

НАБУ

В НАБУ заявили, что СБУ способствует уклонению от уголовного судопроизводства по делу Николая Чауса. Это может быть превышение служебных полномочий.

Детективы НАБУ говорят, что СБУ скрывает от них информацию о местонахождении Чауса.

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Новое заявление НАБУ

Чауса разыскивали с 2017 года. В НАБУ напомнили, если разыскиваемое лицо нашли, ее должны передать уполномоченному представителю органа досудебного расследования.

Вместо этого имеем ситуацию фактического укрытия подозреваемого сотрудниками СБУ и игнорирование процессуального закона,
отметили детективы.

1 августа НАБУ направила в СБУ требование, чтобы забрать Чауса.

"В очередной раз призываем СБУ соблюдать требования законодательства и доставить подозреваемого экс-судью уполномоченным детективам и в ВАКС в 14:00 4 августа 2021 года для рассмотрения вопроса о применении меры пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в заявлении НАБУ.

Что надо знать об истории с Чаусом

  • Украинского судью Чауса в 2016 году задержали за взятку в 150 тысяч  долларов. Затем он сбежал в Молдову.
  • В апреле 2021 года Чауса похитили среди Кишинева. Впоследствии Чаус вышел на связь, записав видеообращение.
  • 30 июля Чаус пришел в здание сельского совета в Винницкой области. Его забрали полицейские.
  • После этого в винницкую полицию пришли чиновники СБУ и забрали Чауса. В НАБУ хотели перехватить судью. Показали видео преследования автомобиля СБУ, в котором везли Чауса.
Автор: Ольга Музика