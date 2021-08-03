Требуют выдать Чауса: НАБУ вновь заявляет о нарушении законодательства со стороны СБУ
Источник:НАБУ
В НАБУ заявили, что СБУ способствует уклонению от уголовного судопроизводства по делу Николая Чауса. Это может быть превышение служебных полномочий.
Детективы НАБУ говорят, что СБУ скрывает от них информацию о местонахождении Чауса.
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Новое заявление НАБУ
Чауса разыскивали с 2017 года. В НАБУ напомнили, если разыскиваемое лицо нашли, ее должны передать уполномоченному представителю органа досудебного расследования.
Вместо этого имеем ситуацию фактического укрытия подозреваемого сотрудниками СБУ и игнорирование процессуального закона,
– отметили детективы.
1 августа НАБУ направила в СБУ требование, чтобы забрать Чауса.
"В очередной раз призываем СБУ соблюдать требования законодательства и доставить подозреваемого экс-судью уполномоченным детективам и в ВАКС в 14:00 4 августа 2021 года для рассмотрения вопроса о применении меры пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в заявлении НАБУ.
Что надо знать об истории с Чаусом
- Украинского судью Чауса в 2016 году задержали за взятку в 150 тысяч долларов. Затем он сбежал в Молдову.
- В апреле 2021 года Чауса похитили среди Кишинева. Впоследствии Чаус вышел на связь, записав видеообращение.
- 30 июля Чаус пришел в здание сельского совета в Винницкой области. Его забрали полицейские.
- После этого в винницкую полицию пришли чиновники СБУ и забрали Чауса. В НАБУ хотели перехватить судью. Показали видео преследования автомобиля СБУ, в котором везли Чауса.