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      Троих пленных украинских моряков направят в больницу, – Денисова

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      Уукраинский омбудсмен Людмила Денисова
      Уукраинский омбудсмен Людмила Денисова / file.liga.net

      Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова пообещала, что трех раненых украинских моряков вскоре направят в больницу. Речь идет о Андрее Артеменко, Андрее Эйдере и Василии Сороке, которые так и не получили полноценного лечения после конфликта в Керченском проливе.

      Об этом заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

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      Она написала, что Российская Федерация наконец прислушалась к призывам Украины и всего цивилизованного мира оказать ребятам медицинскую помощь.

      Надеюсь, что заявления Москальковой об углубленном обследовании не ограничатся поверхностным осмотром. Ведь за почти три месяца наши ребята так и не получили квалифицированного лечения,
      – отметила Денисова.

      Она добавила, что ждет результатов повторных анализов пленного украинского моряка Андрея Ейдера для подтверждения или опровержения возможного заражения вирусом гепатита.

      Что известно о состоянии здоровья Василия Сороки?

      В результате обстрела российскими пограничниками рука парня не восстанавливается, ведь там остались осколки. Пока он не может согнуть пальцы раненой руки. Московская уполномоченная по правам человека Татьяна Потяева утверждает, что моряк выздоровел на 80%.

      Что известно о состоянии здоровья Андрея Эйдера?

      Моряк получил осколочное ранение ног во время обстрела российских пограничников. Поэтому он не может свободно передвигаться. У парня обнаружили вирус гепатита В и С, однако это требует подтверждения.

      Что известно о состоянии здоровья Андрея Артеменко?

      Украинец получил осколочное ранение и сильный ушиб правой кисти руки. В РФ заявляют, что моряк идет на поправку и якобы проходит реабилитацию.

      Андрій Ейдер, Андрій Артеменко та Василь Сорока
      Андрей Эйдер, Андрей Артеменко и Василий Сорока

      Как украинские моряки стали российскими военнопленными?25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы в порт в Мариуполе. В России заявили, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.

      После атаки украинские корабли продолжили следовать в Мариуполь, однако во время выхода из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским судам. Из-за этго 6 украинских военных моряков получили ранения.

      В целом Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряка. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.

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      Теги: Новости Украины Новости России Конфликт в Азовском море Людмила Денисова СІЗО Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 Канал
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