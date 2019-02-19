Трьох полонених українських моряків направлять до лікарні, – Денісова

Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова пообіцяла, що трьох поранених українських моряків незабаром направлять до лікарні. Йдеться про Андрія Артеменка, Андрія Ейдера і Василя Сороку, які так і не отримали повноцінного лікування після конфлікту у Керченській протоці.

Про це заявила український омбудсмен Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

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Вона написала, що Російська Федерація нарешті прислухалася до закликів України й всього цивілізованого світу надати хлопцям медичну допомогу.

Сподіваюся, що заяви Москалькової про поглиблене обстеження не обмежаться поверхневим оглядом. Адже за майже три місяці наші хлопці так і не отримали кваліфікованого лікування,

– наголосила Денісова.

Вона додала, що чекає результатів повторних аналізів полоненого українського моряка Андрія Ейдера для підтвердження або спростування його можливого зараження вірусом гепатиту.

Що відомо про стан здоров’я Василя Сороки?

Внаслідок обстрілу російськими прикордонниками рука хлопця не відновлюється, адже там залишилися осколки. Наразі він не може зігнути пальці пораненої руки. Московська уповноважена з прав людини Тетяна Потяєва стверджує, що моряк одужав на 80%.

Що відомо про стан здоров'я Андрія Ейдера?

Моряк отримав осколкове поранення ніг під час обстрілу російських прикордонників. Відтак він не може вільно пересуватися. У хлопця виявили вірус гепатиту В і С, проте це потребує підтвердження.

Що відомо про стан здоров’я Андрія Артеменка?

Українець отримав осколкове поранення та сильне забиття правої кисті руки. В РФ заявляють, що моряк йде на поправку і нібито проходить реабілітацію.



Андрій Ейдер, Андрій Артеменко та Василь Сорока

Як українські моряки стали російськими військовополоненими?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі. У Росії заявили, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.



Після атаки українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських суднах. Через це 6 українських військових моряків зазнали поранень.



Загалом Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.