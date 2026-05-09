Надо готовиться к массированной атаке: военный предупредил, как Россия использует перемирие

Президент США предложил украинской и российской сторонам ввести трехдневный режим прекращения огня с 9 мая. Киев и Москва согласились. Трамп не исключает, что перемирие может быть продлено. Однако на самом деле это маловероятно.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политический консультант, военнослужащий Александр Антонюк, подчеркнув, что Трамп ответил так, как должен был бы, сегодня он не влияет на такие процессы в российско-украинской войне.

Смотрите также Перемирие не существовало: военнослужащий назвал цели, которые было критически важно уничтожить ВСУ

Россия накапливает ресурс, который может применить после перемирия

По убеждению политического консультанта, ожидать после 11 мая продолжения режима тишины не стоит. Он отметил, что перемирие может быть только тогда, когда в Кремле объявят о том, что готовы в дальнейшем придерживаться прекращения огня.

"Но мы на такие процессы начинаем смотреть с подозрением. Ведь, что означает режим тишины со стороны Кремля? Что за это время Россия накопит больше возможностей нанести удар по Украине. Если в день россияне производят определенное количество ракет и они не использованы в течение суток, то будут храниться и 11 – 12 числа нам следует приготовиться к массированной атаке", – отметил Антонюк.

Однако и России не стоит расслабляться, ведь Украина сегодня нарастила свои ударные возможности, ее дроны регулярно наведываются в российские тылы. А вражеская система противовоздушной обороны, как подытожил Антонюк, демонстрирует, что защитить все важные точки на территории России она не способна. СОУ с каждым разом эффективнее и глубже ударяет по ним.

В ночь на 9 мая Россия запустила "Шахеды" и баллистику

Враг атаковал Украину Искандером, запущенным с территории Крыма, и нацелил более 40 беспилотников, среди них ударные типа "Шахед", "Италмас", а также дроны-имитаторы. Пуск дронов состоялся из нескольких точек: Приморско-Ахтарская, Курская, Орла, Миллерово. Украинская ПВО сбила 34 БпЛА. В Воздушных силах сообщили о попадании ракеты и 9 дронов на 6 локациях, а также о падении сбитых беспилотников в 2 местах.

Накануне перемирия враг усилил интенсивность на фронте: как действует 9 мая?

До того как Россия согласилась на предложение Трампа о введении режима тишины с 9 мая российские войска на фронте заметно активизировались. Ведь весенняя кампания на пике. В частности интенсивность атак фиксировалась на Харьковщине. Об этом сообщил представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, отметив на том, что показатель штурмовых действий достиг 44, хотя обычно был на уровне до 20. Говорится о районе Купянска, Лимана, ближнего приграничья Харьковской области.

А вот по состоянию на утро 9 мая российские оккупанты в зоне ответственности Группировки объединенных сил к атакам не прибегали. По мнению Трегубова, это свидетельствовало о том, что Кремль все-таки переживал, чтобы парад в Москве прошел спокойно. Он также выразил убеждение, что и украинские военные, и российские оккупанты попытаются использовать режим тишины на фронте, чтобы провести ротацию на определенных отрезках, поправить свою логистику.