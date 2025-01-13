Бить по Москве и истощать российскую ПВО: на что способна украинская "Трембита" и куда достает

В конце декабря 2024 года британское издание The Economist несколько приоткрыло завесу тайны относительно новинок украинской ракетной программы. Одной из таких стала крылатая ракета класса "земля – земля" с поэтическим названием "Трембита".

Ожидается, что уже вскоре начнется серийное производство этих снарядов и они активно полетят проводить денацификацию и демилитаризацию России. А пока продолжается ожидание премьеры, 24 Канал рассказывает все, что известно о "Трембите".

К теме Украинское "Пекло" для России: какова цена ракеты-дрона, как далеко летит и быстрее ли "Шахеда"

Что известно о "Трембите"

Проект "Трембита" начинался как классический стартап. Весной 2023 года волонтерская команда инженеров PARS во главе с Сергеем Бирюковым и группа волонтеров из общественной организации "Відсіч" поставили перед собой амбициозную задачу создать недорогое, но эффективное и массовое средство для производства "хлопка" в России.

Авторы проекта представили его как "народную ракету".



Презентация народной ракеты "Трембита", весна 2023 года

Всего на разработку и реализацию проекта "Трембита" ушло чуть больше полутора лет – еще летом 2023 года инженеры рассказывали журналистам France 24 о своих амбициозных платах, а в декабре 2024 года ракета уже была готова.

Что иногда происходит "за гаражами" – процесс создания "Трембиты": смотрите видео

Появление именно такого оружия в условиях ограниченного количества собственных "Нептунов", американских ATACMS или британо-французских Storm Shadow/SCALP является критическим, ведь позволит сэкономить и одновременно масштабировать удары по врагу.

"Трембита" – известные характеристики

разработчик – Украина, конструкторское бюро PARS;

тип – крылатая ракета;

класс – "земля – земля";

длина – 2 метра;

вес – около 100 килограммов;

вес боевой части – около 20 килограммов;

максимальная высота полета – 2 000 метров;

минимальная высота полета – 30 метров;

система наведения – по GPS;

скорость – 400 километров в час;

дальность – 145 – 200 километров с потенциальным увеличением дальности в более заряженных версиях;

стоимость – от 3 000 до 15 000 долларов.



Визуализация ракеты "Трембита" / facebook.com/trembita.rocket

Также, как нам известно из новогоднего обращения к нации Владимира Зеленского, "Трембита" будет не сама, а станет частью мощного крылатого ансамбля ВСУ, гастроли которого гарантированно запомнят в России.

Какие основные преимущества "Трембиты"

Разработчики решили не изобретать заново велосипед и взяли за основу для новой ракеты старый немецкий двигатель Argus As 014. Он позволяет развивать скорость до 400 километров в час при дальности в 200 километров. При этом он довольно дешевый – всего 200 долларов.

Так, это современная копия двигателя пульсирующего воздушно-реактивного двигателя (Pulsjet-motor), который впервые использовался в 1944 году на немецкой "Фау-1", легендарном прообразе всех современных ракет.



Немного заржавевшая "Фау-1" в музее в Пенемюнде, сходство с "Трембитой" неслучайно / Фото Wikimedia Commons

Этот факт, а также использование западных технологий позволили украинским инженерам в довольно короткое время сделать "Трембиту".

По словам Бирюкова, примерная стоимость одной ракеты составляет всего от 3 000 до 15 000 долларов. Для современной войны это копейки (для примера, цена российских крылатых ракет или американских MGM-140 для ATACMS стартует с миллионов долларов).



При этом большую часть стоимости ракеты составляет не двигатель или боевая часть, а высокотехнологичная система наведения.

Диапазон в цене зависит от "начинки", а она разная, и более мощные модели способны существенно превышать базовые показатели. Авторы The Economist делают особый акцент, что некоторые версии "Трембиты" даже способны долетать до Москвы. Собственно, именно над этим сейчас работают ребята из PARS.

Так это или нет – вскоре узнаем, а пока ракета "Трембита" проходит финальные полевые испытания и где-то скоро должна пойти в серию.

Как "Трембиты" будут истощать российскую ПВО

Еще одно преимущество "Трембиты" – она простая, ее можно собирать буквально в гаражах и небольших бункерах в полной децентрализации. Также "Трембите" не нужны никакие сверхсложные, сверхмассивные и дорогие платформы – она стартует с простенькой рамки или пневмокатапульты, поэтому в теории ее могут даже запускать операторы ССО в российском тылу.

А еще "Трембиту" можно запускать залпом – и это сделает "большие нервы" российской ПВО и сможет ее истощить, ведь в бой вступает банальная математика – условные 3–15 тысяч долларов против десятков долларов и выше за российские ЗУР, которых у россиян не так уж и много и точно на все не хватает, потому что территория в России очень большая.

Эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал 24 Каналу о главных преимуществах украинской ракеты. По его словам, "Трембита" – это дрон, у которого есть крылья. В нем совмещен громкий пульсирующий реактивный двигатель с простой конструкцией: трубчатый фюзеляж, крыло и система наведения.

Этот двигатель известен тем, что у него страшный мощный звук. Сила этого звука более 100 децибел,

– отметил Бескрестнов.

Преимущество этого решения в том, что реактивный двигатель очень дешевый, ему не нужно авиационное топливо, он может летать на бензине А-95. Основная задача таких дронов отвлекать внимание систем ПВО.



The Economist показал экспериментальный запуск "Трембиты" / Скриншот

"Трембита" не будет точной и не сможет поражать цель с точностью до метра, как крылатая ракета. Ее можно отправлять приблизительно. Тем не менее "Трембита" может выполнять две задачи:

нести 20 килограммовую боевую часть, нанося огневое поражение противнику до 200 километров;

быть целью для ПВО.

Разработчики и производители правильно мыслят. Так же, как сейчас с "Шахедами". На самом деле их не стало больше, просто добавилось втрое больше фальшивых целей, чем самих "Шахедов". Они предназначены для того, чтобы исчерпывать ресурсы украинской ПВО,

– добавил Бескрестнов.

Он подчеркнул, что Украина преследует такую же цель – запускать много фальшивых целей на Россию, чтобы оккупанты тратили ресурсы своей ПВО. Все это делает "Трембиту" очень ценным достоянием для ВСУ и гарантирует сплошной "план ковер" для врагов.