В ЕС призвали натренировать 100 тысяч украинских военных до конца лета

Евросоюз должен увеличить количество украинских военных, которые прошли обучение в ЕС. Численность солдат должна составлять до 100 тысяч.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Министр обороны Эстонии приветствовал решение увеличить тренировочные миссии с 40 тысяч до 60 тысяч до конца лета 2024 года. Впрочем, по мнению Певкура, этого недостаточно.

Россия оказывает большое давление. Это означает, что нам нужно идти на еще большие расходы. Я считаю, что это нормально – послать очень четкий сигнал, что мы увеличим количество украинских солдат, которые проходят подготовку, до 100 тысяч, если украинцы пришлют их на тренировки,

– сказал Певкур.

В то же время Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и обороны Жозеп Боррель назвал учебную миссию ЕС "очень успешной". Он подчеркнул, что Евросоюз готов выделять деньги на это из Европейского фонда мира.

"Конечно, Украина хочет увеличить призыв, хочет увеличить количество войск. Солдат без подготовки – бесполезный солдат. Солдат без подготовки – это просто убийство людей без какой-либо поддержки в боях", – объяснил Боррель.

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