СБУ показала тренировку дронов "Морской малыш", атаковавших Крымский мост: эксклюзивные видео

Фото и видео предоставили источники 24 Канала в СБУ. Морские дроны разрабатывает и производит коллектив СБУ, которому помогают гражданские инженеры и айтишники. Процесс происходит на одном из подземных производств на территории Украины – как можно дальше от глаз врага.

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Как тренируются дроны "Морской малыш": смотрите видео

Что известно о дронах

"Морской малыш" (Sea Baby) разрабатывали многие месяцы, начали сразу после вторжения России в Украину.

Надводные дроны – это уникальное изобретение Службы безопасности Украины. Ни одна из частных компаний не имеет к этому отношения. С помощью этих беспилотников мы недавно произвели успешное поражение Крымского моста, большого десантного корабля "Оленегорский горняк" и танкера SIG,

– заявил глава СБУ Василий Малюк.

Спецслужба предоставила журналистам CNN видеозаписи с камер наблюдения. На них хорошо виден момент падения беспилотника на автомобильную часть Крымского моста.