СБУ показала тренировку дронов "Морской малыш", атаковавших Крымский мост: эксклюзивные видео

16 августа 2023, 10:04
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Появились фото и видео по тренировкам дронов "Морской малыш". Именно ими атаковали Крымский мост.

Фото и видео предоставили источники 24 Канала в СБУ. Морские дроны разрабатывает и производит коллектив СБУ, которому помогают гражданские инженеры и айтишники. Процесс происходит на одном из подземных производств на территории Украины – как можно дальше от глаз врага.

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Эксклюзивные кадры важной разработки

Как тренируются дроны "Морской малыш": смотрите видео

 
 

Что известно о дронах

"Морской малыш" (Sea Baby) разрабатывали многие месяцы, начали сразу после вторжения России в Украину.

Надводные дроны – это уникальное изобретение Службы безопасности Украины. Ни одна из частных компаний не имеет к этому отношения. С помощью этих беспилотников мы недавно произвели успешное поражение Крымского моста, большого десантного корабля "Оленегорский горняк" и танкера SIG,
– заявил глава СБУ Василий Малюк.

Спецслужба предоставила журналистам CNN видеозаписи с камер наблюдения. На них хорошо виден момент падения беспилотника на автомобильную часть Крымского моста.
 
Июльская атака беспилотников стала возможной благодаря многомесячной подготовке совместной операции с украинскими ВМС. Ее возглавили глава СБУ Василий Малюк и адмирал Военно-Морских сил ВСУ Алексей Неежпапа.
 
Боевая часть дронов – 850 килограммов. Чтобы поразить десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер SIG, использовали два отдельных надводных дрона, в каждом из которых было по 450 килограммов боевой части.

Глава СБУ отмечает: все пораженные спецслужбой цели – вполне законны в соответствии с украинским законодательством и нормами международного права. В ведомстве анонсируют "новые интересные операции". Говорят, что будет увлекательно, особенно для врагов.

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Автор: Ірина Чеботнікова