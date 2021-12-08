Треть россиян понимают, что Путин блефует, – российский политолог об угрозе на границе Украины

Народная любовь к Владимиру Путину в России постепенно снижается. Потенциальные избиратели все больше разочаровываются действиями лидера Кремля.

Такое мнение в эфире 24 каналу озвучил российский политолог Дмитрий Орешкин. Он отметил, что стягивание Путиным российских войск к границам Украины в соседней стране в большинстве своем не воспринимают серьезно.

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"Значительная часть – не половина, но как минимум треть россиян понимают, что это – блеф", – подчеркнул Орешкин.

Равнодушие россиян к Путину

Он подчеркнул, что многим жителям России все равно на деятельность их лидера. Еще часть – выдохнула с облегчением после переговоров Путина с президентом США Джо Байденом.

Угроза не случилась, но мы примерно так и думали. Разошлись и решили заняться своими делами,

– рассказал Орешкин.

Российский политолог отметил, что народное внимание, любовь и уважение к Владимиру Путину также постепенно снижаются. Его деятельность, с точки зрения экономики, буксует уже 10 лет, так что разочарование потенциальных избирателей растет.

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