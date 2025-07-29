Что изменилось на третьем этапе переговоров?

Украина продолжила гуманитарный трек, а также выиграла время для своего усиления западным вооружением. В то же время Россия продолжила имитировать переговорный процесс, все больше приближая его к "лучшим традициям" Минска, при этом продолжая воевать. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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Да и Турция, как модератор, в лице главы МИД Хакана Фидана, пытается выдавать желаемое за действительное, говоря что стамбульский трек на самом деле успешный, а если встреча лидеров и состоится, то только в Стамбуле. Мол, все стороны принципиально не против встречи лидеров, а значит, можно сделать вывод, что такая встреча – это не фантазии, а реальность, но потом, когда-то.

Совершенно очевидно, почему так много говорили в Стамбуле о встрече на уровне лидеров. Ведь разговоры вокруг этого вопроса были прямым интересом Турции, а интересы модератора неформально учитывают все вовлеченные в переговоры актеры.

Учитывая вышеизложенное, Турция сейчас активно примеряет на себя роль глобального миротворца. Страны, которая может связывать интересы Запада и Востока. При фактически недействующей ООН, площадка которой стала не более чем трибуной даже без попытки поиска решений или консенсусов, у Турции появляется хороший шанс "отгрызть" часть былого величия ООН.

Но вернемся к третьему этапу переговоров. На самом деле они очень отличаются от двух предыдущих. Поскольку стороны четко знали, на что идут и какие будут у этого тура переговоров последствия. Россия ничего и не скрывала, делегацию она не меняет, а значит приоритеты остаются теми же, что и раньше.

Но кое-что изменилось. Последний неудачный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина ярко показал, что мирные переговоры для Москвы – это важный элемент гибридной войны. Это и мостик к Трампу, и инструмент затягивания санкций, и основа антиколониального нарратива для стран Глобального Юга. Когда переговоры "забуксовали", то эти планы стали для Запада слишком явными и играть в игры уже ни у кого нет особого желания.

Да и без хотя бы декларативного движения к прекращению огня, следующий имитационный, со стороны России, раунд переговоров содержал бы для Трампа нежелательные электоральные угрозы.

Поэтому и были предложены 3 переговорные группы, прямо как в Минске, и что самое главное – возможность их работы онлайн.

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Для чего? Очень просто – чтобы Россия не зависела от кого-либо при необходимости проведения следующего раунда переговоров: ни от Украины, ни от США, ни от ЕС, ни от Турции. Чтобы Путин когда угодно мог сказать, что общение продолжается в рабочих группах, а для следующего тура еще не наработаны предметные предложения и решения. Мол, как только синхронизация позиций будет достигнута, сама Россия предложит следующий раунд переговоров.

Словом, хоть на поверхности этого "Стамбула 3.0" было мало интересной информации, в середине буквально все бурлило. России очень не понравилось, что ею же предложенная площадка выходит из-под ее манипуляционного контроля.

Чем завершились переговоры?

Если резюмировать, то стороны остались обоюдно и не удовлетворены результатом, и одновременно каждый своих тактических целей все же достиг. Трудно эти переговоры зачислить кому-то в явный актив, но они точно отличаются от двух предыдущих, где российская повестка имела почти абсолютное доминирование.

"Стамбул 3.0" был промежуточный и задал гораздо больше вопросов, чем дал ответов, но и надежду он точно дал. Надежду и то, что в рамках этого переговорного процесса Путина будут "гнать" к политическим договоренностям, как борзые загоняют добычу на охоте, а он будет вынужден все же бежать выставленным коридором, как бы ему это не нравилось.

Ведь, если не будет переговоров в Стамбуле, то будет другая площадка, куда уже вернутся и США, и ЕС, и, возможно, даже Китай, как полноценные модераторы процесса и гаранты результата. А это уже совсем не в интересах Путина – это для него исключительно проигрышная комбинация.

Будто в подтверждение этой аналитики на брифинге выступил с заявлением спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Сначала нужно провести работу на экспертном уровне, потому что перекладывать эту сложную и черновую работу на президентов – нелогично. Сначала нужно определить параметры урегулирования, а уже потом закреплять их на высшем уровне", – заявил Песков, комментируя предложение президента Турции Реджепа Эрдогана организовать переговоры между Путиным и Трампом в Стамбуле.

Но хочет ли Путин встречи с Трампом? Однозначно, что да! Российская дипломатия будет сейчас делать невероятные дипломатические кульбиты, чтобы под любым предлогом запустить прямой диалог между Путиным и Трампом, но без триггерного вопроса по урегулированию российско-украинской войны и, конечно, без Зеленского.

И даже если Трамп в начале сентября не поедет по приглашению Си Цзиньпина в Пекин, то будут нарабатываться альтернативные варианты перезагрузки двусторонних взаимоотношений под удобным глобальным и мегаважным фасадным поводом.

Убежден, что многие уже догадались, что это, с огромной вероятностью, может быть передоговоренность по ядерному договору СНВ между США и Россией, срок которого завершается уже в 2026 году. Не пролонгация/новый договор приведет к аннулированию контроля над ядерными вооружениями. То есть запустит зеленый свет к новой гонке по наращиванию ядерного оружия в мире.

Согласитесь, замечательная мотивация, чтобы перед формальной угрозой рисков бесконтрольного распространения ядерного оружия – найти общий знаменатель и несколько подвинуть тему Украины, как не столь глобальную и не столь приоритетную, как международная ядерная безопасность. А уже следующим шагом, проведя серию переговоров со всеми подписантами ядерного договора, где под мотивацией "мир без ядерной войны" может и начаться новый глобальный раздел сфер влияния, чего так стремился Путин.

Поэтому представляется, что затягивание переговоров в Стамбуле со стороны России, это только тактика, которая по мнению Кремля, должна приблизить его к достижению стратегического результата – восстановления субъектности. А продолжение войны – это только вынужденный шаг, чтобы это искусно маскировать. Нет, это не говорит о том, что Путин не хочет захватить Украину, конечно, нет! Но это может свидетельствовать, что Украина на самом деле далеко не единственная его цель, а, как он считает, "козырная карта" для достижения более значимых глобальных целей, среди них и "Новой Ялты".