Европа проснулась и не зря: в ЕС боятся начала войны на их территории

Очень сложная ситуация в мире подтолкнула Европу к размышлению. В частности, там стали опасаться, что война может начаться и на территории Евросоюза. К этому призывают готовиться.

Беспокойство о возможном начале войны на территории Европы не безосновательна. Подробнее о перспективах и угрозах 24 Каналу рассказал политолог Валентин Гладких.

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Европа должна быть бдительна

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в Европе должны привыкнуть к мнению, что там может возникнуть угроза войны.

"Это правильное и адекватное мнение. Это своеобразное отрезвление, пробуждение от метафизического сна, в который Европа и западные цивилизации попадут после развала Варшавского договора и краха Советского Союза", – отметил Валентин Гладких.

Варшавский пакт

Это соглашение коллективной обороны, заключенное в Варшаве между Советским Союзом и семью другими социалистическими республиками Восточного блока в Центральной и Восточной Европе в мае 1955 года во время Холодной войны. Ею утвердили "дружбу, сотрудничество и взаимную помощь".

Основу Варшавского договора составил военно-политический союз социалистических стран Европы – Организация Варшавского договора (ОВД), созданного в противовес НАТО.

Важнейшие принципы, декларируемые как основа – равенство всех стран, невмешательство во внутренние дела друг друга, тесное всестороннее сотрудничество, взаимное уважение независимости и суверенитета, гармоничное сочетание национальных и интернациональных интересов. Однако это систематически нарушало Советский союз.

В начале июля 1991 г. Болгария, Венгрия, Румыния, СССР и Чехословакия подписали протокол о прекращении действия Варшавского договора. ГДР вышла из союза еще в 1990 году.

Пока все некоторые страны думали, что теперь все стали на "праведный путь", в других – к власти приходили КГБисты, вроде Владимира Путина. А они только питали надежду на месть.

Надо понимать, что во многих странах есть антиевропейские и антиамериканские настроения. Есть политические режимы, которые на этом спекулируют и живут. Поэтому война, которую Россия рассматривала как войну против Украины в Европе, очень быстро привела к пересмотру европейскими элитами нарративов, на которых основывались внутренняя и внешняя политика,

– подчеркнул политолог.

Возможно, многим странам не очень нравится увеличивать расходы на оборонный сектор. Однако быстро стало ясно, что если этого не делать, то больницы и школы, в которые вкладывают деньги вместо этого, могут просто уничтожить.

Валентин Гладких о возможной войне в Европе: смотреть видео

Лукашенко напомнил о себе

Тревожный колокольчик раздался и из Белоруссии. Там заявили, что у страны есть "все основания, чтобы прорубить коридор для транзита через Литву силой оружия".

Это неоригинально. В Белоруссии считают, что о Лукашенко забыли и решили о нем напомнить. При этом на его месте лучше, чтобы о нем таки забыли,

– отметил Гладких.

Белорусские власти сейчас подчиняются Кремлю. Поэтому крушение режима Путина повлечет за собой и крушение режима Лукашенко. В то же время крах Путина и Лукашенко не равен краху России или Беларуси.

"Путин и Лукашенко лелеят все худшее в человеческой природе. Они фактически уничтожают ростки человечного и цивилизованного. Но результаты будут одинаковыми", –подчеркнул политолог.

Поэтому Европе и всему цивилизованному миру нужно быть готовыми при необходимости дать отпор нашествию деструктивных сил.

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