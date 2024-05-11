Бойцы 3 ОШБр взяли в плен замкомандира роты и старшего сержанта российской армии на Луганщине

Третья отдельная штурмовая бригада взяла в плен сразу двух оккупантов – заместителя командира роты и старшего сержанта 752 полка России.

Россиян захватили в плен бойцы 2 механизированного батальона Третьей штурмовой бригады возле села Райгородка.

Читайте также У россиян есть несколько вариантов: военный обозреватель предположил действия врага на фронте

Пополнение обменного фонда

Во время одной из попыток штурум передних позиций украинских сил противник был разбит, 28 оккупантов были "демилитаризованы". Больше повезло замкомандиру роты и старшему сержанту 752 полка России – им удалось выжить и они попали в плен.

Этим двум повезло выжить и они считали, что шли на закрепление. Хотя по мнению их командиров – скорее "обнулиться",

– написали в пресс-службе 3 ОШБр.

На опубликованном видео россияне представились как заместитель командира роты Семенов Иван Николаевич и старший сержант 752 полка Гусев Вячеслав Владимирович. Первый мобилизованный приехал на войну из российского города Орел, а второй – из Владимирской области. Один из пленных также успел получить ранения.

Живите ради семьи и родных. За что мы там воюем – это никому не понятно,

– обратился пленный оккупант к своим согражданам.

Потери россиян во время наступления на Харьковщине