Потери врага резко возросли: в ВСУ подробнее рассказали о третьей волне наступления на Авдеевку
Российские военные не оставляют попыток захватить Авдеевку. Враг уже начал третью волну наступления на одноименном направлении. Это послужило причиной резкого роста потерь среди оккупантов.
Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун. Он подробнее рассказал о потерях врага на Авдеевском направлении, пишет 24 Канал.
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Третья волна наступления началась
Вчера (22 ноября – 24 Канал) российские оккупанты начали третью волну активных действий в рамках наступления на Авдеевском направлении. И, соответственно, их потери резко возросли. Захватчики привлекли значительное количество бронированной техники,
– отметил Штупун.
Он добавил, что наши военные за прошедшие сутки полностью уничтожили три российских танка, а также семь других бронированных машин. Это потери врага в технике только на Авдеевском направлении.
Штупун также сделал уточнение по 80% уничтоженной техники захватчиков в районе Авдеевки. Об этом рассказывали вчера.
Это была одна конкретная атака. И в ней было две колонны. Приблизительно до 15 единиц техники. И было уничтожено 80% из нее,
– заметил Штупун.
Россияне провели 56 боевых столкновений
- Об этом рассказал командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский. Бригадный генерал также отметил, что началась третья волна наступления на Авдеевское направление.
- Он добавил, что наши военные стойко держат оборону на Авдеевском направлении. По его словам, в зоне ОСГВ "Таврия" оккупанты нанесли 11 авиаударов, провели 56 боевых столкновений, а также произвели 973 артиллерийских обстрела.
- Тарнавский также констатировал рост потерь врага в живой силе и бронетехнике на Таврическом направлении. Он отметил, что уничтожили 8 танков, а общие потери в живой силе достигли 706 бойцов так называемой "второй армии мира".
- Также известно, что уничтожили 51 единицу военной техники. Речь идет не только о 8 танках, но и о 13 ББМ, 8 артиллерийских системах, 2 средствах ПВО, 15 БПЛА, а также 5 автомобилях. Кроме того, уничтожили 2 склада боеприпасов и 4 важных для врага объекта.