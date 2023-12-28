В Воздушных силах рассказали, почему тревога из-за Миг-31К длилась всего 16 минут

Утром 28 декабря объявляли воздушную тревогу из-за взлета носителя "Кинжалов". Она длилась всего 16 минут, что нетипично для тревог через МиГ-31К.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, тому, что тревога продолжалась меньше, чем 20 минут, есть объяснение. По его словам, причин может быть несколько.

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Как определяют, представляет ли взлет угрозу

Игнат сказал, что МиГ-31К мог взлететь, облететь по кругу и сесть. Это тоже может быть тренировочным полем для отработки взлета и посадки. В то же время, он отметил, что каждый тренировочный полет может стать не тренировочным.

Возможно, МиГ просто совершает перелет на другой аэродром и меняет место базирования. Могут быть и такие короткие тревоги, потому что угрозу он не представляет,

– отметил спикер.

По его словам, Воздушные силы получают информацию об этом из нескольких источников. В частности, работают украинские разведчики, которые пытаются получить как можно больше информации о том, представляет ли взлет опасность, и насколько она серьезна.

Также информацию получают от западных партнеров, которые пытаются оперативно информировать о таких угрозах, как взлет МиГ, взлет стратегической авиации и выход в море кораблей.

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