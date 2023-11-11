Тревога была более 3 часов, самолет дозаправлялся, – Игнат объяснил, на что обращать внимание

Ситуация в субботу, 11 ноября, похожа на ту, что была в предыдущий день. Воздушная тревога также длилась несколько часов, она снова была связана со взлетом российского самолета МиГ.

Россияне, как и вчера, производят дозаправку. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Что известно о воздушной тревоге сейчас

Собственно, из-за того, что оккупанты дозаправляются в воздухе, тревога длится дольше обычного.

Очевидно, что тревога будет более трех часов – такие реалии,

– спрогнозировал Юрий Игнат около трех часов дня.

Чтобы понять, когда может быть отбой, следует сравнить сегодняшнюю тревогу с предыдущей, пятничной.

Коварная тактика россиян

Отбои по Украине пошли около половины четвертого дня, в Киеве тревога длилась около трех с половиной часов.

По его словам, если есть такая длительная тревога, связанная с МиГом, и карта вся красная – следует не забывать и о других типах тревог, объявленных до взлета МиГа или во время его взлета. Это может быть угроза баллистики на Юге и Востоке, угроза ракетного удара или ударных дронов.

Спикер Воздушных сил предупредил: одна тревога может наложиться на другую и за угрозой МиГа для всей Украины может скрываться опасность для конкретных регионов.

Утренняя баллистика по Киеву

11 ноября киевляне проснулись от взрыва на левом берегу Днепра. Это произошло около восьми утра, россияне ударили по столице после длительного перерыва более чем в 50 дней.

Тревогу объявили после взрыва. Удар был неожиданным, так как ракета летела по баллистической траектории и от ее запуска до сбития проходят считанные минуты.

В ГУР прокомментировали, можно ли считать эту атаку энергетическим террором. По словам Андрея Юсова, это поспешное заключение.

"Активность вражеской тактической авиации на юге и востоке и угроза применения авиационного вооружения для прифронтовых областей остается!" – предупредили в Воздушных силах после отбоя тревоги, связанной с МиГом.