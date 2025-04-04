Тревога добралась до Киева и западных областей: есть угроза вражеской баллистики
В Киеве и ряде областей Украины вечером 4 апреля прозвучала тревога. Причиной стала угроза российской баллистики.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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Что известно о воздушной тревоге
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Скоростная цель на Сумщине! Мониторы пишут об угрозе баллистики с Востока. Вероятен запуск баллистических ракет из систем "Искандер"/С-300/С-400. Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока!
Скоростная цель на Сумщине!
Мониторы пишут об угрозе баллистики с Востока. Вероятен запуск баллистических ракет из систем "Искандер"/С-300/С-400.
Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте
Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока!