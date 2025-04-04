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4 апреля, 20:01
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Тревога добралась до Киева и западных областей: есть угроза вражеской баллистики

Владислав Кравцов

В Киеве и ряде областей Украины вечером 4 апреля прозвучала тревога. Причиной стала угроза российской баллистики.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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