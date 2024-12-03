Тревога по всей Украине: россияне подняли в небо МиГ-31К

Утром 3 декабря по всей стране объявили воздушную тревогу. Причиной является взлет МиГ-31К.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Заметим, что именно этот истребитель является носителем аэробаллистических ракет "Кинжал".

Смотрите также Путин угрожает "Орешником" Украине: может ли ракета нести ядерку и какая ПВО способна ее сбить

Что известно о тревоге в Украине

10:52, 03 декабря Мониторы пишут о посадке истребителя МИГ-31К на аэродром базирования. Ожидаются отбои. 10:34, 03 декабря Актуальная карта тревог в Украине Где сейчас звучат сирены: смотрите на карте 10:29, 03 декабря "Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ 31К!", – сообщили в Воздушных силах.

Характеристики российского МиГ-31К

Так, МиГ-31 – был первым советским истребителем 4 поколения. Изначально он предназначался для перехвата крылатых ракет и других сложных воздушных целей.

Истребитель МиГ-31 имеет следующие характеристики:

скорость до 3 400 километров в час,

потолок 20 километров,

радиус действия 720 километров,

вес 46,75 тонны.

В случае взлета МиГ-31К в России на территории Украины непременно раздается воздушная тревога. Ведь ракета Х-47 "Кинжал", которую несет этот самолет, представляет угрозу для всех регионов страны. Эта ракета может поражать цели на расстоянии до 2 000 километров.

Что известно о ракетах "Кинжал" / Инфографика 24 Канала