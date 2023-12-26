Воняет и все в дыму: во время тревоги оккупанты пытались замаскировать Севастопольскую бухту

После тревожной ночи в Крыму снова включили воздушную тревогу – на этот раз неспокойно было в Севастополе. Российские военные в страхе даже применили табельные средства маскировки.

Вероятно, после атаки на БДК "Новочеркасск" россияне втрое осторожнее стали относиться к угрозе. Однако это никак им не поможет, все цели рано или поздно будут поражены.

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Тревожно и дымно

Около 12:50 в Севастополе внезапно включилась воздушная тревога. Из страха после ночной атаки на Феодосию россияне даже напустили дыма. Сразу оккупационная администрация пыталась убедить, что все по плану и так, как должно было быть.

Если увидите дым в районе внутреннего рейда и Северной бухты – это военные используют табельные средства маскировки. Напоминаю запах неприятный, но это абсолютно безопасно,

– заявил гауляйтер Севастополя Развожаев.

Отбои прозвучали около 13:30. Интересно, что примерно в то же время в Севастополе прогремел взрыв. Что стало причиной громкого звука оккупанты решили не сообщать.

Неспокойная ночка в Феодосии