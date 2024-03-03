На Востоке тревога: россияне после перерыва снова запустили КАБы

Около 9 часов утра на Востоке Украины объявили тревогу. Оккупанты снова запустили управляемые авиационные бомбы.

В 08:52 Воздушные силы сообщили об активности вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях. Уже через несколько минут сообщили о пусках российских КАБов.

Кстати Пытался ударить авибомбами: ВСУ уничтожили еще один СУ-34

Оккупанты запустили управляемые авиационные бомбы

Около 9 часов утра оккупанты в очередной раз запустили управляемые авиационные бомбы с тактической авиации в Донецкой и Запорожской области.

Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Кировоградской областях. А вскоре и в Сумской.

"Тревога в Сумской области связана с активностью вражеской тактической авиации вдоль границы", – отметили в Воздушных силах.

Заметим, что в 09:15 мониторинговые каналы сообщили о повторных пусках КАБов в Донецкой области вдоль линии боевого соприкосновения. Уже через 10 минут написали о третьей волне пусков управляемых авиационных бомб.

Обратите внимание ВСУ устроили "самолетоцид" из истребителей․ Почему россияне несут катастрофические потери в авиации?

Россияне атаковали КАБами после перерыва