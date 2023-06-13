Тревогу не объявляли: в Днепре раздался взрыв

В Днепре днем 13 июня раздался взрыв. В настоящее время воздушная тревога объявлена только на территории Никопольской территориальной общины.

Официальных подтверждений или опровержений информации пока не было. По состоянию на 14:15 тревогу по области до сих пор не объявили.

Обратите внимание Обоим было 22: в Кривом Роге из-за удара по многоэтажке погибли супруги, – СМИ

Днепр (Днепропетровская область) сообщает о взрывах. Будьте осторожны,

– говорится в сообщении.

Террористический удар по Кривому Рогу

Российские оккупанты в ночь на 13 июня нанесли террористический удар по Кривому Рогу. Враг попал в жилой дом и частное предприятие. Российские оккупанты убили 11 человек. Кроме того, известно о десятках пострадавших.

Местные жители рассказали, что происходило в течение нескольких минут после удара. Люди горели заживо и выпрыгивали из окон, чтобы получить шанс на спасение.

Спасательная операция продолжается. Среду, 14 июня, в Кривом Роге объявили Днем траура. Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибших. Вечная память.

СМИ заявили, что жертвами ракетного удара стали молодые супруги. Погибшим мужу и жене было всего по 22 года.

Украинцев призывают оперативно реагировать на уведомления воздушной тревоги. Когда сообщают об угрозе, нужно немедленно переходить в укрытие гражданской защиты. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно может спасти жизнь.

Зеленский отреагировал на трагедию

Владимир Зеленский показал кадры с места удара по Кривому Рогу и выразил соболезнования людям, потерявшим своих родных.

Очередные ракеты террористов, российские убийцы продолжают свою войну против жилых домов, обычных городов и людей. К сожалению, есть погибшие и раненные. Спасательная операция в Кривом Роге продолжается,

– отметил президент.

Он подчеркнул, что террористы будут отвечать за каждое совершенное преступление.

Первая леди Елена Зеленская также выразила соболезнования родным погибших в результате ракетного удара.