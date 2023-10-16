Когда можно будет увидеть своими глазами трезубец на щите "Родины-матери"

Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне открывает главную площадь для посетителей. Также с 1 октября музейный комплекс обновил график работы.

Установка трезубца на щите "Родины-матери" стала незаурядным событием. Это объединило украинцев, которые осмысливают свою историю и творят будущее сегодня.

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Что сообщили в музее

20 октября территория Мемориального комплекса становится полностью доступной для посетителей! С этого дня вы можете свободно пройти по скульптурной галерее, аллее мимо главного флага и полюбоваться видами левого берега с главной площади. И, конечно же, собственными глазами увидеть установленный знак княжеских времен – Трезубец на щите "Родины-матери",

– говорится на странице музея в фейсбуке.

Сначала там подали дату как 19 октября, но впоследствии изменили ее на день позже.

Музейщики называют новость невероятной и говорят: уже ждут селфи людей на фоне величественного монумента.

Как работает музей

С октября там изменился график работы. Теперь с понедельника по пятницу музей можно посетить с 10 до 18 (касса работает до 17:45), а в выходные – с 10 до 19 (касса работает до 18:45).

Россияне бесились из-за перемен

Кроме традиционного "возмущения" в соцсетях и на телеканалах, оккупанты решили покреативить. Они сняли ролик, в котором стреляют по Киеву матрешкой. Игрушка попадает в щит "Родины-матери" и "заменяет" трезубец на советский герб.

Украинцы ответили симметрично: в нашем ролике военный ВСУ отправляет матрешку назад, как раз в башни Кремля. От удара здание начинает гореть.