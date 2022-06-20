Часть пострадавших на амбулаторном лечении
Соответствующую информацию сообщил глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш. По его словам, по состоянию на 20 июня в больнице до сих пор находятся трое пострадавших из-за удара по Черткову.
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В результате удара российских военных по Черткову пострадали 22 человека, в том числе и ребенок. По словам главы Тернопольской ОВ, остальные пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.
Пострадавшим выплатят пособие
Владимир Труш 20 июня сообщил, что из-за ракетного удара по Чорткову помощь медиков понадобилась 30 пострадавшим.
Он отметил, что людям, получившим ранения, выплатят материальную помощь в размере 10 тысяч гривен. Для этого, как отметил глава Тернопольской ОВ, из бюджета общины уже выделили 300 тысяч гривен.
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Ракетный удар по Чорткову: что известно
- Российские военные поздно вечером 11 июня атаковали Чортков . В Тернопольской ОВА рассказали, что были 4 удара со стороны войск агрессора . Кафиры использовали "Калибры".
- В результате ракетных обстрелов частично разрушены военные и гражданские объекты. Пострадали четыре пятиэтажки.
- Также российские военные повредили газопровод в Чорткове . Впоследствии газоснабжение в городе возобновили . Ракетный удар со стороны России повредил школу , спортивное заведение и детсад.
- На объекте, по которому россияне нанесли удар, не было ни одного оружия. В Тернопольской ОВО расценивают действия оккупантов не иначе как военное преступление против гражданского населения.
- В результате удара 22 человека получили ранения, среди которых – 12-летняя девочка, которая вместе с семьей сбежала из Харькова . По данным Чортковского горсовета, из-под завалов спасли двоих раненых детей .
- На вражеские обстрелы 12 июня отреагировал президент Владимир Зеленский. Глава государства в вечернем обращении к украинцам заявил, что удар России по Черткову – это террор .