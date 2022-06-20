Часть пострадавших на амбулаторном лечении

Соответствующую информацию сообщил глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш. По его словам, по состоянию на 20 июня в больнице до сих пор находятся трое пострадавших из-за удара по Черткову.

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В результате удара российских военных по Черткову пострадали 22 человека, в том числе и ребенок. По словам главы Тернопольской ОВ, остальные пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.

Пострадавшим выплатят пособие

Владимир Труш 20 июня сообщил, что из-за ракетного удара по Чорткову помощь медиков понадобилась 30 пострадавшим.

Он отметил, что людям, получившим ранения, выплатят материальную помощь в размере 10 тысяч гривен. Для этого, как отметил глава Тернопольской ОВ, из бюджета общины уже выделили 300 тысяч гривен.

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