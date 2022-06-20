Частина постраждалих на амбулаторному лікуванні
Відповідну інформацію повідомив очільник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, станом на 20 червня у лікарні досі перебувають троє постраждалих через удар по Чорткову.
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Унаслідок удару російських військових по Чорткову постраждало 22 людини, в тому числі й дитина. За словами глави Тернопільської ОВА, решта постраждалих перебувають на амбулаторному лікуванні.
Постраждалим виплатять допомогу
Володимир Труш 20 червня повідомив, що через ракетний удар по Чорткову допомога медиків знадобилася 30 потерпілим.
Він зазначив, що людям, які отримали поранення, виплатять матеріальну допомогу у розмірі 10 тисяч гривень. Для цього, як зазначив глава Тернопільської ОВА, з бюджету громади вже виділили 300 тисяч гривень.
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Ракетний удар по Чорткову: що відомо
- Російські військові пізно ввечері 11 червня атакували Чортків. У Тернопільській ОВА розповіли, що були 4 удари з боку військ агресора. Окупанти використали "Калібри".
- Унаслідок ракетних обстрілів частково зруйновано військовий та цивільні об'єкти. Постраждали чотири п'ятиповерхівки.
- Також російські військові пошкодили газопровід у Чорткові. Згодом газопостачання у місті відновили. Ракетний удар з боку Росії пошкодив школу, спортивний заклад і дитсадок.
- На об'єкті, по якому росіяни завдали удару, не було жодної зброї. У Тернопільській ОВА розцінюють дії окупантів не інакше, як воєнний злочин проти цивільного населення.
- Унаслідок удару 22 людини отримали поранення, серед яких – 12-річна дівчинка, яка разом з родиною втекла з Харкова. За даними Чортківської міськради, з-під завалів врятували двох поранених дітей.
- На ворожий обстріл 12 червня відреагував президент Володимир Зеленський. Глава держави у вечірньому зверненні до українців заявив, що удар Росії по Чорткову – це терор.
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