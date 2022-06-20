Частина постраждалих на амбулаторному лікуванні

Відповідну інформацію повідомив очільник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, станом на 20 червня у лікарні досі перебувають троє постраждалих через удар по Чорткову.

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Унаслідок удару російських військових по Чорткову постраждало 22 людини, в тому числі й дитина. За словами глави Тернопільської ОВА, решта постраждалих перебувають на амбулаторному лікуванні.

Постраждалим виплатять допомогу

Володимир Труш 20 червня повідомив, що через ракетний удар по Чорткову допомога медиків знадобилася 30 потерпілим.

Він зазначив, що людям, які отримали поранення, виплатять матеріальну допомогу у розмірі 10 тисяч гривень. Для цього, як зазначив глава Тернопільської ОВА, з бюджету громади вже виділили 300 тисяч гривень.

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