Три дня траура: в Харьковской области объявили траур после удара по селу Гроза

С пятницы по воскресенье, с 6 по 8 октября, в Харьковской области будет траур по погибшим. Россия забрала жизнь свыше 50 человек.

Россия уже не в первый раз обстреливает мирные села и города Украины. Но удар по селу Гроза в Харьковской области принес очень много жертв.

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Что известно

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в области объявят траур на три дня. Он подтвердил то, что сообщали ранее: в результате этого российского обстрела в Харьковской области погибло больше всего людей с начала полномасштабного вторжения.

Глава ОВА выразил соболезнования родным и близким погибших.

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Известно о 51 погибшем, но работы по разбору завалов продолжаются. Поэтому количество жертв, к сожалению, может вырасти. Среди погибших и раненых есть дети. Погиб каждый шестой житель села, раненые в тяжелом состоянии.

Поскольку в Грозе люди собрались на поминальный обед, то в кафе были представители чуть ли не из каждой семьи. Таким образом, в каждой семье есть погибшие или раненые. В прокуратуре говорят, что одним ударом убило половину села.

СБУ считает, что мог работать наводчик. Здание кафе-магазина небольшое, а удар был очень точным, поэтому есть подозрение, что удар корректировали. Били, вероятно, "Искандером".

также соболезнует всем тем, чьих родных сегодня забрала Россия. Вечная память!