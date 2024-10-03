Три "Шахеда" залетели в Беларусь, в небе находится и вертолет Лукашенко

После ночной атаки "Шахедами" Россия снова атакует Украину беспилотниками. Дроны уже долетели до Киевщины, там работает ПВО.

Паблик "Белорусский Гаюн" обратил внимание, что "Шахеды" в очередной раз залетели в Беларусь. Похожая ситуация была и ночью.

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Российские дроны снова в Беларуси

По данным @eRadarrua и @war_monitor, около 12:55 три "Шахеда" залетели из Черниговской области Украины в направлении Гомельской области Беларуси. Известно, что два из них перелетели в районе Новой Гуты и движутся курсом на Гомель, еще один зашел в районе Лоева и движется в направлении Хойников,

– говорится в сообщении.

Украинские мониторы информируют о "Шахедах" в Беларуси / Скриншоты 24 Канала

Также авторы телеграм-канала "Белорусский Гаюн" пишут, что в небе над Беларусью прямо сейчас находится и вертолет с Лукашенко, который направляется южным курсом из резиденции "Озерный". По предварительным данным, вертолет летит в Микашевичи.

Важно! 24 Канал следит за движением "Шахедов" днем 3 октября. Где они летят, вы можете узнать здесь.